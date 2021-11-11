Як дурять покупців у період божевільних знижок

Маркетологи та піарники щосили намагаються привернути нашу увагу до своїх товарів / Фото: freepik.com

Сьогодні весь світ відзначає День шопінгу. Вміння продати товар – це справжня наука! Рекламники, піарники та маркетологи день і ніч розробляють нові схеми впливу на нашу підсвідомість.

У програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Марія Мельник та Григорій Герман розповіли, як не потрапити в пастку і не придбати непотрібний товар.

Реклама

Марія Мельник та Григорій Герман у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" / Фото: пресслужба

В першу чергу, потрібно знати трюки та маніпуляції маркетологів.

Колір товару

Вся побутова техніка з яскравим забарвленням або зі смужками впливає на психологію споживача. Є така наука – колористика, якою часто користуються виробники. Наприклад, покупців приваблює синій колір, навіть якщо це тільки упаковка товару, – коментує маркетолог Тетяна Шальман.

І не просто так, виявляється, синій колір асоціюється із впевненістю, стабільністю, довголіттям. У відділах із засобами для прибирання найчастіше використовують білий колір – символізує радість, чистоту.

Реклама

Зелений – асоціюється з екологічністю продукту.

Колір – один з головних прийомів впливу на покупця / Фото: freepik.com

А ось хіт маркетологів – помаранчевий.

Реклама

Помаранчевий колір каже – бери, не пошкодуєш! Причому діяти потрібно зараз – потім буде пізно. Коли ми заходимо в ряд полиць і бачимо: білий, білий, білий та помаранчевий! Куди очі дивляться? Звісно, на помаранчевий! – розповіла експерт.

Розташування товару

Покупцям іноді незручно діставати до верхніх полиць або нахилятися вниз, тому товари, які хочуть продати швидше, стоятимуть на рівні очей та витягнутих рук.

Ми завжди звертаємо увагу на ті товари, які знаходяться у полі нашого зору / Фото: freepik.com

Акції

Мета всіх сейлів та акцій одна – не дати покупцю часу на роздуми. Якщо ви думаєте, що ціль таких промо – це реальний шанс заощадити, то помиляєтеся. Спочатку в магазинах ціну піднімають, а потім знижують і в результаті товар швидко розлітається за звичайною ціною. Щоб не потрапити до пастки, краще проаналізувати ціну на акційний товар в інших магазинах.

Величезний кошик

Ми заходимо в магазин, де перед нами стоять величезні тачки чи кошики – це також один із маркетингових ходів. Адже якщо я заходжу з великою тачкою, не можу туди покласти лише одну ковбасу, швидше за все, я намагатимусь наповнити її, – пояснює маркетолог у програмі "Ранок з Україною".

Розмір кошика також має значення / Фото: freepik.com

Музика

Виявляється – це теж пастка для покупців. Маркетологи готові на все, щоб ми неквапливо ходили магазином, слухаючи релаксаційну музику, і, звичайно, довше були всередині.

Читайте також: Всесвітній день шопінгу: 11 речей, які варто купити на AliExpress