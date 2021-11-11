Как обманывают покупателей в период сумасшедших скидок

Маркетологи и пиарщики из всех сил стараются привлечь наше внимание к своим товарам / Фото: freepik.com

Сегодня весь мир отмечает День шопинга. Умение продать товар – это настоящая наука! Где рекламщики, пиарщики и маркетологи день и ночь разрабатывают новые схемы воздействия на наше подсознание.

В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман рассказали, как не попасть в ловушку и не приобрести ненужный товар.

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Мария Мельник и Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" / Фото: пресс-служба

В первую очередь, нужно знать трюки и манипуляции маркетологов.

Цвет товара

Вся бытовая техника с яркой окраской или с полосочками – влияет на психологию потребителя. Есть такая наука – колористика, которой часто пользуются производители. Например, стопроцентно привлекает синий цвет, даже если это только упаковка товара, – комментирует маркетолог Татьяна Шальман.

И не просто так, оказывается, синий цвет ассоциируется с уверенностью, стабильностью, долголетием. В отделах со средствами уборки чаще всего используют белый цвет – символизирует радость, чистоту.

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Зеленый – ассоциируется с экологичностью продукта.

Цвет – один из главных приемов воздействия на покупателя / Фото: freepik.com

А вот хит маркетологов – оранжевый.

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Оранжевый цвет говорит – бери, не пожалеешь! Причем действовать нужно прямо сейчас – потом будет поздно. Когда мы заходим в ряд полок и видим: белый, белый, белый и оранжевый! Куда глаза смотрят? Конечно, на оранжевый! – рассказала эксперт.

Расположение товара

Покупателям иногда неудобно доставать до верхних полок или наклоняться вниз, поэтому товары, которые хотят продать быстрее, будут стоять на уровне глаз и вытянутых рук.

Мы всегда обращаем внимание на те товары, которые находятся в поле нашего зрения / Фото: freepik.com

Акции

Цель всех сейлов и акций одна – не дать покупателю времени на размышления. Если вы думаете, что цель таких промо – это реальный шанс сэкономить, то ошибаетесь. Сначала в магазинах цену поднимают, а затем снижают, и в результате товар быстро разлетается по обычной цене. Чтобы не попасть в ловушку, лучше проанализировать цену на акционный товар в других магазинах.

Огромная корзина

Мы заходим в магазин, где перед нами стоят огромные тачки или корзины – это тоже один из маркетинговых ходов. Ведь если я захожу с большой тачкой, не могу туда положить только одну колбасу, скорее всего, я буду пытаться наполнить ее, – объясняет маркетолог в программе "Ранок з Україною".

Размер корзины тоже имеет значение / Фото: freepik.com

Музыка

Оказывается – это тоже ловушка для покупателей. Маркетологи готовы на все, что мы неспешно прогуливались по магазину, слушая релаксационную музыку, и, конечно, дольше были внутри.

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