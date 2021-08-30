Як носити бузковий, один з головних кольорів осені 2021

Isabel Marant Fall 2021, Ельза Хоск, Balmain Fall 2021 / Фото: instagram/hoskelsa, instagram.com/balmain, Isabel Marant
Бузковий – один з найкрасивіших трендів осіннього сезону 2021. Дизайнери люксових брендів пропонують вибирати яскравий колір і стверджують, що він стане основою осіннього гардеробу.
Вибирайте всі відтінки фіолетового, від ніжного бузкового, лавандового і насиченого бузкового. Розкішні пальто, шовкові, в'язані та міні-сукні, пуховики, куртки, светри, сорочки – бузковий пофарбував всі елементи осіннього гардероба.
Існує думка, що цей колір складно поєднувати. Ми вирішили розібратися, як носити трендовий колір і як комбінувати його з білим, зеленим і навіть червоним.
З білим
Бузковий відмінно впишеться в образ в поєднанні з білими речами. Носіть його або зі світлим низом – джинсами, брюками, спідницями міді-довжини, або ж доповніть ним білий тотал-лук, як в лукбуці Jil Sander.
Бузковий тотал-лук
Кращий приклад сучасних монохромних образів! Замість чорного, білого або бежевого, робіть ставку на пастельні та яскраві кольори всіх відтінків фіолетового.
Color blocking
Навесні 2021 року color blocking повернувся в моду. Дизайнери та стилісти пророкують популярність тренда ще як мінімум кілька сезонів. Спробуйте поєднувати бузковий з зеленим, жовтим, м'ятним, бірюзовим, блакитним і темними – коричневим і чорним.
З червоним і фуксією
Якщо ніжний бузковий – не ваш стиль, зверніть увагу на самі яскраві та ефектні поєднання. Одягайте топ, майку, сорочку або блузу пастельних відтінків фіолетового разом з червоним або фуксією. Додайте до такого образу непомітні прикраси, а взуття і сумку краще вибрати нейтральних кольорів – чорного, білого або бежевого.
Аксесуари
Відмовтеся від класичних варіантів аксесуарів в чорно-бежевій кольоровій гамі. Подивіться на взуття, сумки, ремені, рукавички, хустки і шарфи бузкового кольору. Такі яскраві елементи допоможуть розбавити строгий офісний гардероб і додати родзинку в сірий осінній лук.
Приклад зірок
Знаменитостям припав до смаку модний бузковий колір. Надихайтеся образами герцогині Кембриджської, яка дуже часто з'являється на публіці в сукнях цього відтінку. Ще він до душі і першій леді Америки Джилл Байден. В той час як Кейт Міддлтон віддає перевагу монотонним образам, Джилл не боїться поєднувати сукні бузкового кольору з білими жакетами і біжутерією.
А ось модниці Хейлі Бібер і Ельза Госк не бояться ризикувати. Дівчата експериментують з трендовим color blocking, вибираючи металік, білий і зелений для створення модних луків.
Дивіться в ролику про бузковий колір в гардеробі королеви:
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