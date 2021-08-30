Как носить сиреневый, один из главных цветов осени 2021

Isabel Marant Fall 2021, Эльза Хоск, Balmain Fall 2021 / Фото: instagram/hoskelsa, instagram.com/balmain, Isabel Marant

Сиреневый — один из самых красивых трендов осеннего сезона 2021. Дизайнеры люксовых брендов предлагают выбирать яркий цвет и утверждают, что он станет основой осеннего гардероба.

Выбирайте все оттенки фиолетового, от нежного лилового, лавандового и насыщенного сиреневого. Роскошные пальто, шелковые, вязаные и мини-платья, пуховики, куртки, свитера, рубашки – сиреневый окрасил все элементы осеннего гардероба.

Бытует мнение, что этот цвет сложно сочетать. Мы решили разобраться, как носить трендовый цвет и как комбинировать его с белым, зеленым и даже красным.

С белым

Сиреневый отлично впишется в образ в сочетании с белыми вещами. Носите его или со светлым низом – джинсами, брюками, юбками миди-длины, либо же дополните им белый тотал-лук, как в лукбуке Jil Sander.

Isabel Marant Fall 2021 / Фото: Isabel Marant

Jil Sander Fall 2021 / Фото: Jil Sander

Сиреневый тотал-лук

Лучший пример современных монохромных образов! Вместо черного, белого или бежевого, делайте ставку на пастельные и яркие цвета всех оттенков фиолетового.

Oscar de la Renta Fall 2021 / Фото: Vogue

Emporio Armani Fall 2021 / Фото: instagram.com/giorgioarmani

Color blocking

Весной 2021 года color blocking вернулся в моду. Дизайнеры и стилисты предсказывают популярность тренда еще как минимум несколько сезонов. Попробуйте сочетать сиреневый с зеленым, желтым, мятным, бирюзовым, голубым и темными – коричневым и черным.

Loewe Fall 2021 / Фото: Loewe

С красным и фуксией

Если нежный сиреневый – не ваш стиль, обратите внимание на самые яркие и эффектные сочетания. Надевайте топ, майку, рубашку или блузу пастельных оттенков фиолетового вместе с алым красным либо броской фуксией. Добавьте к такому образу неброские украшения, а обувь и сумку лучше выбрать нейтральных цветов – черного, белого или бежевого.

Lanvin Fall 2021 / Фото: Lanvin

Saint Laurent Fall 2021 / Фото: Instagram/ysl

Аксессуары

Откажитесь от классических вариантов аксессуаров в черно-бежевой цветовой гамме. Приглянитесь к обуви, сумках, ремням, перчаткам, платкам и шарфам сиреневого цвета. Такие яркие элементы помогут разбавить строгий офисный гардероб и добавить изюминку в серый осенний лук.

Louis Vuitton Fall 2021 / Фото: Louis Vuitton

Louis Vuitton Fall 2021 / Фото: Louis Vuitton

Пример звезд

Знаменитостям пришелся по вкусу модный сиреневый цвет. Вдохновляйтесь образами герцогини Кембриджской, которая очень часто появляется на публике в платьях этого оттенка. Еще он по душе и первой леди Америки Джилл Байден. В то время, как Кейт Миддлтон отдает предпочтение монотонным образам, Джилл не боится сочетать платья сиреневого цвета с белыми жакетами и бижутерией.

А вот модницы Хейли Бибер и Эльза Хоск не боятся рисковать. Девушки экспериментируют с трендовым color blocking, выбирая металлик, белый и зеленый для создания модных луков.

Смотрите в ролике о сиреневом цвете в гардеробе королевы:

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