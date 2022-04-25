Як знайти зниклих безвісти під час війни

Як знайти зниклих безвісти на війні / Фото: Колаж: Сьогодні
За даними Національна поліція України, приблизно 5 тисяч людей зникло під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Поліціянтам вдалося розшукати 2870 осіб. Ще понад 2 тисячі українців у розшуку. Як знайти зниклих безвісти на війні, розповіли в Telegram-каналі Національної поліції України.
Пошук загиблих на війні
Якщо ви в пошуках загиблих на війні, зателефонуйте на гарячу лінію Національної поліції України – номер 089 420 18 67. За номером можна подати заяву про безвісти зниклих осіб.
На жаль, нині у спеціалізованих установах знаходяться невпізнані тіла жертв російських окупантів. Важливо встановити їхні імена та дати можливість близьким попрощатися і поховати загиблих. Тому родичі зниклих осіб можуть також здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів. Як пройти цю процедуру, повідомить фахівець гарячої лінії 089 420 18 67, – зазначив Голова Нацполіції України Ігор Клименко.
Як знайти близьких без відомостей про місцеперебування
Якщо ви не знаєте місцеперебування зниклих рідних, повідомте про це Національну поліцію, обравши зручний формат зв’язку:
- Зателефонуйте на гарячу лінію - 089 420 18 67.
- Надішліть листа на електронну пошту – rozshuk_znyklyh@police.gov.ua
- Скористайтеся чат-ботом – t.me/poshuk_znyklyh
Необхідна інформація для пошуку рідних
Більша ймовірність знайти рідних, якщо ви надасте максимум інформації поліції. А саме:
- Анкетні дані, число, місяць та рік народження.
- Дата та місце зникнення особи.
- Особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо).
- Речі, які могла би мати із собою зниклі (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).
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