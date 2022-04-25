Як знайти зниклих безвісти під час війни

Як знайти зниклих безвісти на війні / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними Національна поліція України, приблизно 5 тисяч людей зникло під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Поліціянтам вдалося розшукати 2870 осіб. Ще понад 2 тисячі українців у розшуку. Як знайти зниклих безвісти на війні, розповіли в Telegram-каналі Національної поліції України.

Пошук загиблих на війні

Якщо ви в пошуках загиблих на війні, зателефонуйте на гарячу лінію Національної поліції України – номер 089 420 18 67. За номером можна подати заяву про безвісти зниклих осіб.

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На жаль, нині у спеціалізованих установах знаходяться невпізнані тіла жертв російських окупантів. Важливо встановити їхні імена та дати можливість близьким попрощатися і поховати загиблих. Тому родичі зниклих осіб можуть також здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів. Як пройти цю процедуру, повідомить фахівець гарячої лінії 089 420 18 67, – зазначив Голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Як знайти близьких без відомостей про місцеперебування

Якщо ви не знаєте місцеперебування зниклих рідних, повідомте про це Національну поліцію, обравши зручний формат зв’язку:

Зателефонуйте на гарячу лінію - 089 420 18 67. Надішліть листа на електронну пошту – rozshuk_znyklyh@police.gov.ua Скористайтеся чат-ботом – t.me/poshuk_znyklyh

Необхідна інформація для пошуку рідних

Більша ймовірність знайти рідних, якщо ви надасте максимум інформації поліції. А саме:

Анкетні дані, число, місяць та рік народження. Дата та місце зникнення особи. Особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо). Речі, які могла би мати із собою зниклі (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).

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