Как найти пропавших без вести во время войны

Как найти пропавших без вести на войне / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным Национальная полиция Украины, примерно 5 тысяч человек исчезло во время полномасштабного вторжения России в Украину. Полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тысяч украинцев в розыске. Как найти пропавших без вести на войне, рассказали в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Поиск погибших на войне

Если вы в поиске погибших на войне, позвоните на горячую линию Национальной полиции Украины – номер 089 420 18 67. По номеру можно подать заявление о пропавших.

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К сожалению, ныне в специализированных учреждениях находятся неопознанные тела жертв российских оккупантов. Важно установить их имена и дать возможность близким проститься и похоронить погибших. Поэтому родственники пропавших могут также сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей. Как пройти эту процедуру, сообщит специалист горячей линии 089 420 18 67, – отметил Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Как найти близких без сведений о месте нахождения

Если вы не знаете местонахождение пропавших родных, сообщите об этом Национальной полиции, выбрав удобный формат связи:

Позвоните на горячую линию – 089 420 18 67. Отправьте письмо на электронную почту – rozshuk_znyklyh@police.gov.ua Воспользуйтесь чат-ботом – t.me/poshuk_znyklyh

Необходимая информация для поиска родных

Больше шансов найти родных, если вы предоставите максимум информации полиции. А именно:

Анкетные данные, число, месяц и год рождения. Дата и место исчезновение человека. Особые приметы (татуировка, шрамы, пирсинг и т.д.). Вещи, которые мог бы иметь с собой пропавший (мобильный телефон, документы, украшения и т.д.).

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