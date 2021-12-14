Як нарядити і де поставити ялинку за Фен Шуєм 2022 – активуємо здоров'я та успіх у Новому році

Якщо нарядити та поставити ялинку за Фен Шуєм 2022, то можна активувати здоров'я та успіх у Новому році / Фото: freepik.com

Енергії у вашому будинку можуть бути як добрі, так і погані. Тому погані намагаємося не турбувати, а хороші енергії можна знайти та використати, вбравши новорічну ялинку і поставивши її у правильному місці. А допоможе нам у цьому експерт з Фен-Шую та майстер астропрогнозів Наталія Явон.

Наталія Явон / Фото: пресслужба

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Активація енергії за Фен Шуєм – чим це допоможе?

Активація по Фен Шуй – це один із варіантів використання хороших енергій. Напередодні нового року ялинка, прикрашена світловими гірляндами, достатньо сильний активатор. То що ж треба зробити?

Знайти місця у вашому будинку чи квартирі, де збігаються хороші річні та місячні енергії. А щоб отримати користь від цих місць, ми їх "пробуджуємо" спеціальними предметами. Тут Наталія пропонує використати ялинку з вогниками або світлові гірлянди.

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Зараз найкращі місця в оселі для розміщення ялинки та світлових гірлянд – це південь та південний захід; також добре розміщувати їх на заході, але лише до 5 січня. Потім світлові гірлянди звідти краще забрати.

Цього року найкращі місця в будинку для розміщення ялинки та світлових гірлянд – це південь та південний захід / Фото: freepik.com

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То де краще поставити ялинку?

Активація цих місць дасть прискорення у справах, допоможе у просуванні кар'єрою, покращить фінансові можливості та стан здоров'я!Енергії січня дублюватимуть енергії року: щоб уникнути гальмування та застою у справах, і не тільки в них, додаткова допомога у вигляді ялинки,– якраз доречна!

Залежно від ваших запитів слід вибрати місце розташування ялинки та гірлянд:

Якщо ви – у пошуку романтичних відносин то з 5 січня до 4 лютого обов'язково запалюйте вогники у східній кімнаті. І звичайно ж, варто більше спілкуватися "наживо".

то з 5 січня до 4 лютого обов'язково запалюйте вогники у східній кімнаті. І звичайно ж, варто більше спілкуватися "наживо". Активації енергій на сході збільшать не лише вашу привабливість , а й популярність. Це добре для роботи, а ще такі активації підтримають людей творчих професій та студентів.

, а й популярність. Це добре для роботи, а ще такі активації підтримають людей творчих професій та студентів. Якщо ви хочете направити енергії на підтримку здоров'я, то розмістіть ялинку чи гірлянди на південній стороні вашого житла.

А коли краще запалювати ялинку, є спеціальні дати?

Для встановлення ялинки та включення гірлянд також має значення дата та час, ось кілька відповідних:

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у західній кімнаті – 16 грудня з 17:00 до 19:00. Не підходить тим, хто народився у рік Дракона

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у південній кімнаті – 23 грудня з 13:00 до 15:00. Не підходить тим, хто народився у рік Свині.

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у південно-західній кімнаті – 26 грудня з 17:00 до 19:00. Не підходить тим, хто народився у рік Тигра.

Час вказан київський, веселих свят!

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