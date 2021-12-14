Як нарядити і де поставити ялинку за Фен Шуєм 2022 – активуємо здоров'я та успіх у Новому році

Якщо нарядити та поставити ялинку за Фен Шуєм 2022, то можна активувати здоров'я та успіх у Новому році / Фото: freepik.com
Енергії у вашому будинку можуть бути як добрі, так і погані. Тому погані намагаємося не турбувати, а хороші енергії можна знайти та використати, вбравши новорічну ялинку і поставивши її у правильному місці. А допоможе нам у цьому експерт з Фен-Шую та майстер астропрогнозів Наталія Явон.
Активація енергії за Фен Шуєм – чим це допоможе?
Активація по Фен Шуй – це один із варіантів використання хороших енергій. Напередодні нового року ялинка, прикрашена світловими гірляндами, достатньо сильний активатор. То що ж треба зробити?
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Енергії січня дублюватимуть енергії року: щоб уникнути гальмування та застою у справах, і не тільки в них, додаткова допомога у вигляді ялинки, поставленої у хорошому місці – якраз доречна!
То де краще поставити ялинку?
Залежно від ваших запитів слід вибрати місце розташування ялинки та гірлянд:
- Якщо ви – у пошуку романтичних відносин то з 5 січня до 4 лютого обов'язково запалюйте вогники у східній кімнаті. І звичайно ж, варто більше спілкуватися "наживо".
- Активації енергій на сході збільшать не лише вашу привабливість, а й популярність. Це добре для роботи, а ще такі активації підтримають людей творчих професій та студентів.
- Якщо ви хочете направити енергії на підтримку здоров'я, то розмістіть ялинку чи гірлянди на південній стороні вашого житла.
А коли краще запалювати ялинку, є спеціальні дати?
Для встановлення ялинки та включення гірлянд також має значення дата та час, ось кілька відповідних:
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Час вказан київський, веселих свят!
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