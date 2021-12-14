Как нарядить и где поставить елку по Фэн Шуй 2022 – активируем здоровье и успех в Новом году

Если нарядить и поставить елку по Фэн Шуй 2022, то можно активировать здоровье и успех в Новом году / Фото: freepik.com
Энергии в вашем доме могут быть как хорошие, так и плохие. Поэтому плохие стараемся не беспокоить, а хорошие энергии можно найти и использовать, нарядив новогоднюю елочку и поставив ее в правильном месте. А поможет нам в этом эксперт по Фен-Шуй и мастер астропрогнозов Наталия Явон.
Активация энергии по Фэн Шуй – чем это поможет?
Активация по Фэн Шуй – это один из вариантов использования хороших энергий. В преддверии нового года елка, украшенная световыми гирляндами, достаточно сильный активатор. Так, что же нужно сделать?
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Энергии января будут дублировать энергии года: чтобы избежать торможения и застоя в делах, и не только в них, дополнительная помощь в виде елочки, поставленной в хорошем месте – как раз кстати!
Итак, где лучше поставить елку?
В зависимости от ваших запросов следует выбрать место расположения елки и гирлянд:
- Если вы – в поиске романтичных отношений, то с 5 января по 4 февраля обязательно зажигайте огоньки в восточной комнате. И конечно же, стоит побольше общаться "вживую".
- Активации энергий на востоке увеличат не только вашу привлекательность, но и популярность. Это хорошо для работы, а еще такие активации поддержат людей творческих профессий и студентов.
- Если вы хотите направить энергии на поддержание здоровья, то разместите елку или гирлянды на южной стороне вашего жилья.
А когда лучше "зажигать" елку, есть специальные даты?
Для установки елки и включения гирлянд также имеет значение дата и время, вот несколько подходящих:
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Время указано киевское, веселых праздников!
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