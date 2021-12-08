Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022

Свята у Європі

Капелюх на Новий рік

Модний макіяж

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як пережити Новий рік 2022 без стресів та розчарувань – лайфхаки від психолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
8 грудня, 13:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пройти передноворічний марафон і не опинитися з нервовим зривом на лікарняному ліжку допоможуть планування, розстановка пріоритетів і навіть додатковий вихідний
Щоб пережити Новий рік 2022 без стресів та розчарувань, не бійтеся просити про допомогу та плануйте все заздалегідь
Щоб пережити Новий рік 2022 без стресів та розчарувань, не бійтеся просити про допомогу та плануйте все заздалегідь / Фото: Колаж: Сьогодні

Передноворічний стрес, який ми відчуваємо через необхідність приготувати "тисячу страв", знайти дитині костюм на ранок, цілком здатен довести до повного вигоряння або нервового зриву. Як розслабитися та зустріти Новий рік 2022 веселим та щасливим, розповіла кандидат психологічних наук, психотерапевт, психолог Марина Діденко.

Марина Діденко
Марина Діденко / Фото: пресслужба

Реклама

Чому буває сумно в Новий рік?

Для нас передноворічний період і сам Новий рік – це архетипічний образ, який завдяки фільмам та книгам сформував певне уявлення, як саме і що має відбуватися. Історії про новорічні дива захоплюють усі екрани телевізорів та рекламні борди починаючи з кінця листопада.

Щоб
Щоб "налаштувати" себе на новорічний позитив, ми для початку повинні цього захотіти / Фото: freepik.com

І коли ми порівнюємо себе з героями, бачимо їхні щасливі очі, ми починаємо розуміти, що в нас якось не так. До кінця року ми часто почуваємося втомленими, і причин тут багато: втома, період звітів, зменшення світлового дня. Але дуже хочеться усміхатися і вірити в диво, як герої у телевізорі чи інстаграмі.

Реклама

Психологи давно кажуть, що порівняння не найкраща стратегія: ми завжди програємо, порівнюючи себе з кимось, тому що завжди будуть люди, які кращі, багатші, щасливіші. Якщо зазирнути у значення слова "настрій", то це внутрішній душевний стан. Здавалося б, внутрішній стан не має залежати від того, що зовні, але все взаємопов'язано.

Що робити, якщо немає новорічного настрою?

Щоб настроїти себе на новорічний позитив, ми на початку повинні цього захотіти, тому перший секрет – наше бажання.

Новорічні клопоти пов'язані з напруженням і тривогою – як усе встигнути, і це теж не сприяє налаштуванню на позитивний лад. Тому секрет другий – відпускаємо...

Реклама

Не треба все встигати: після 31 грудня буде 1 січня, а потім 2-ге, і ми можемо робити все, що було для нас важливим до цього моменту. А якщо чогось не хочеться, то, можливо, є привід цього позбутися чи не робити?

Підсумки року на Новий рік – як не оцінювати себе?

У Новий рік усі підбивають підсумки, як же не засмучуватися, якщо особливо пишатися нічим? Пишатися завжди є чим, просто часто ми все знецінюємо. У метушні забуваємо, як багато встигаємо зробити за тиждень, а не те що за весь рік.

Згадайте, як багато встигаєте зробити за тиждень, а не те що за рік: завжди є чим пишатися
Згадайте, як багато встигаєте зробити за тиждень, а не те що за рік: завжди є чим пишатися / Фото: freepik.com

Перегляньте свій календар: скільки зустрічей та завдань у вас було, скільки побутових питань ви вирішували щодня! Кожна людина має свою місію та свої завдання. Без окремого пазла вся картина не буде цілісною, кожне окреме завдання, яке ви виконуєте щодня, веде вас уперед і наповнює ваше життя.

Чи є техніки самомотивації?

Візьміть аркуш паперу та спробуйте записати 12 своїх досягнень за цей рік. По одному на кожен місяць. Це не має бути щось грандіозне. Навіть якщо ви сходили до лікаря, хоча давно це відкладали, або нарешті навели лад у документах і теках, це вже досягнення. Тому що ви зробили внесок у своє здорове та комфортне життя завтра.

Спочатку буде дуже складно, але потім у вас може вийти більше ніж 12 пунктів. Намагайтеся згадувати кожен окремий місяць, а не весь рік, якісь значні дні чи події. Використовуйте техніку перемотування назад, начебто ви подумки прокручуєте події, як відеокасету в нашому дитинстві.

Як підготуватися до Нового року і не збожеволіти?

Подарунки, закупівлі, вбрання, поїздки, дитячі ранки… від цього голова обертом. Але насправді не все так складно, якщо планувати і розставити пріоритети:

  1. Почніть підготовку заздалегідь. Напишіть список справ, які важливо зробити, наприклад купити подарунки. Складіть список людей, що ви хочете їм подарувати. Або коли прогулюєтеся магазином і бачите щось, що може сподобатися родичам, не відкладайте, а купуйте одразу.
  2. Якщо є можливість, візьміть на роботі 1-2 вихідні напередодні свята. І проведіть час так, як вам хотілося б, влаштуйте собі домашній спа-салон, відпочиньте. Тоді на сам Новий рік у вас буде більше сил.
  3. Використовуйте досягнення XXI століття і купуйте те, що можна, онлайн. Це заощадить сили, не потрібно йти в магазин і стояти у чергах.

Складіть святкове меню заздалегідь, щоб підготувати продукти без метушні й не нервуватися, що не вистачає банки горошку на традиційне олів'є. Пам'ятайте, що мода на стіл, завалений їжею, давно минула, у світі тепер цінують мінімалізм. Цей принцип можна перенести і на святковий стіл, не бійтеся міняти традиції.

Пропишіть список справ, складіть список людей і що саме ви хочете подарувати їм на Новий рік
Пропишіть список справ, складіть список людей і що саме ви хочете подарувати їм на Новий рік / Фото: freepik.com

І пам'ятайте, що часто стрес ми створюємо собі самі, забувши вимкнути перфекціонізм. Не намагайтеся всім догодити, свята – це час релаксу, а не виправдання завищених очікувань. Новий рік – це можливість посидіти у сімейному колі, зателефонувати старим друзям, погратися з дітьми, а не пройти естафету, хто найкращий.

А якщо нерви здають перед Новим роком?

Розподіл ресурсів допоможе не опинитися на межі зриву. Подумайте, що дійсно для вас важливо, а від чого можна відмовитись, що можна делегувати, тобто передати, іншим. Адже якщо ви запросили гостей, вони будуть раді принести якусь страву із собою, і вам не доведеться готувати все на стіл самостійно.

Новий рік важливо відчути, а не наздоганяти його, спробуйте сповільнитись
Новий рік важливо відчути, а не наздоганяти його, спробуйте сповільнитись / Фото: freepik.com

До того ж іще кожен зможе похвалитися своєю фірмовою стравою, що створить за святковим столом теплу, душевну атмосферу. Спробуйте спочатку спланувати, що і як ви хочете робити, і тільки потім розпочинати реалізацію, це допоможе заощадити ресурси.

Можете написати собі план, поки їдете на роботу, у нотатках в телефоні. Потім, якщо є алгоритм дій, ми діємо швидше. Також пам'ятайте, що Новий рік важливо відчути, а не наздоганяти його, тож спробуйте уповільнитись.

Заваріть какао, запаліть свічки і просто запитайте себе: "Чого я хочу? Як я зараз почуваюся"? Можливо, якісь завдання відпадуть самі собою, коли ви прислухаєтеся до себе.

Також ми писали, як боротися з вигорянням.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
6 - 12 грудня
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти