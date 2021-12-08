Як пережити Новий рік 2022 без стресів та розчарувань – лайфхаки від психолога

Пройти передноворічний марафон і не опинитися з нервовим зривом на лікарняному ліжку допоможуть планування, розстановка пріоритетів і навіть додатковий вихідний

Щоб пережити Новий рік 2022 без стресів та розчарувань, не бійтеся просити про допомогу та плануйте все заздалегідь / Фото: Колаж: Сьогодні

Передноворічний стрес, який ми відчуваємо через необхідність приготувати "тисячу страв", знайти дитині костюм на ранок, цілком здатен довести до повного вигоряння або нервового зриву. Як розслабитися та зустріти Новий рік 2022 веселим та щасливим, розповіла кандидат психологічних наук, психотерапевт, психолог Марина Діденко.

Марина Діденко / Фото: пресслужба

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Чому буває сумно в Новий рік?

Для нас передноворічний період і сам Новий рік – це архетипічний образ, який завдяки фільмам та книгам сформував певне уявлення, як саме і що має відбуватися. Історії про новорічні дива захоплюють усі екрани телевізорів та рекламні борди починаючи з кінця листопада.

Щоб "налаштувати" себе на новорічний позитив, ми для початку повинні цього захотіти / Фото: freepik.com

І коли ми порівнюємо себе з героями, бачимо їхні щасливі очі, ми починаємо розуміти, що в нас якось не так. До кінця року ми часто почуваємося втомленими, і причин тут багато: втома, період звітів, зменшення світлового дня. Але дуже хочеться усміхатися і вірити в диво, як герої у телевізорі чи інстаграмі.

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Психологи давно кажуть, що порівняння не найкраща стратегія: ми завжди програємо, порівнюючи себе з кимось, тому що завжди будуть люди, які кращі, багатші, щасливіші. Якщо зазирнути у значення слова "настрій", то це внутрішній душевний стан. Здавалося б, внутрішній стан не має залежати від того, що зовні, але все взаємопов'язано.

Що робити, якщо немає новорічного настрою?

Щоб настроїти себе на новорічний позитив, ми на початку повинні цього захотіти, тому перший секрет – наше бажання.

Новорічні клопоти пов'язані з напруженням і тривогою – як усе встигнути, і це теж не сприяє налаштуванню на позитивний лад. Тому секрет другий – відпускаємо...

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Не треба все встигати: після 31 грудня буде 1 січня, а потім 2-ге, і ми можемо робити все, що було для нас важливим до цього моменту. А якщо чогось не хочеться, то, можливо, є привід цього позбутися чи не робити?

Підсумки року на Новий рік – як не оцінювати себе?

У Новий рік усі підбивають підсумки, як же не засмучуватися, якщо особливо пишатися нічим? Пишатися завжди є чим, просто часто ми все знецінюємо. У метушні забуваємо, як багато встигаємо зробити за тиждень, а не те що за весь рік.

Згадайте, як багато встигаєте зробити за тиждень, а не те що за рік: завжди є чим пишатися / Фото: freepik.com

Перегляньте свій календар: скільки зустрічей та завдань у вас було, скільки побутових питань ви вирішували щодня! Кожна людина має свою місію та свої завдання. Без окремого пазла вся картина не буде цілісною, кожне окреме завдання, яке ви виконуєте щодня, веде вас уперед і наповнює ваше життя.

Чи є техніки самомотивації?

Візьміть аркуш паперу та спробуйте записати 12 своїх досягнень за цей рік. По одному на кожен місяць. Це не має бути щось грандіозне. Навіть якщо ви сходили до лікаря, хоча давно це відкладали, або нарешті навели лад у документах і теках, це вже досягнення. Тому що ви зробили внесок у своє здорове та комфортне життя завтра.

Спочатку буде дуже складно, але потім у вас може вийти більше ніж 12 пунктів. Намагайтеся згадувати кожен окремий місяць, а не весь рік, якісь значні дні чи події. Використовуйте техніку перемотування назад, начебто ви подумки прокручуєте події, як відеокасету в нашому дитинстві.

Як підготуватися до Нового року і не збожеволіти?

Подарунки, закупівлі, вбрання, поїздки, дитячі ранки… від цього голова обертом. Але насправді не все так складно, якщо планувати і розставити пріоритети:

Почніть підготовку заздалегідь. Напишіть список справ, які важливо зробити, наприклад купити подарунки. Складіть список людей, що ви хочете їм подарувати. Або коли прогулюєтеся магазином і бачите щось, що може сподобатися родичам, не відкладайте, а купуйте одразу. Якщо є можливість, візьміть на роботі 1-2 вихідні напередодні свята. І проведіть час так, як вам хотілося б, влаштуйте собі домашній спа-салон, відпочиньте. Тоді на сам Новий рік у вас буде більше сил. Використовуйте досягнення XXI століття і купуйте те, що можна, онлайн. Це заощадить сили, не потрібно йти в магазин і стояти у чергах.

Складіть святкове меню заздалегідь, щоб підготувати продукти без метушні й не нервуватися, що не вистачає банки горошку на традиційне олів'є. Пам'ятайте, що мода на стіл, завалений їжею, давно минула, у світі тепер цінують мінімалізм. Цей принцип можна перенести і на святковий стіл, не бійтеся міняти традиції.

Пропишіть список справ, складіть список людей і що саме ви хочете подарувати їм на Новий рік / Фото: freepik.com

І пам'ятайте, що часто стрес ми створюємо собі самі, забувши вимкнути перфекціонізм. Не намагайтеся всім догодити, свята – це час релаксу, а не виправдання завищених очікувань. Новий рік – це можливість посидіти у сімейному колі, зателефонувати старим друзям, погратися з дітьми, а не пройти естафету, хто найкращий.

А якщо нерви здають перед Новим роком?

Розподіл ресурсів допоможе не опинитися на межі зриву. Подумайте, що дійсно для вас важливо, а від чого можна відмовитись, що можна делегувати, тобто передати, іншим. Адже якщо ви запросили гостей, вони будуть раді принести якусь страву із собою, і вам не доведеться готувати все на стіл самостійно.

Новий рік важливо відчути, а не наздоганяти його, спробуйте сповільнитись / Фото: freepik.com

До того ж іще кожен зможе похвалитися своєю фірмовою стравою, що створить за святковим столом теплу, душевну атмосферу. Спробуйте спочатку спланувати, що і як ви хочете робити, і тільки потім розпочинати реалізацію, це допоможе заощадити ресурси.

Можете написати собі план, поки їдете на роботу, у нотатках в телефоні. Потім, якщо є алгоритм дій, ми діємо швидше. Також пам'ятайте, що Новий рік важливо відчути, а не наздоганяти його, тож спробуйте уповільнитись.

Заваріть какао, запаліть свічки і просто запитайте себе: "Чого я хочу? Як я зараз почуваюся"? Можливо, якісь завдання відпадуть самі собою, коли ви прислухаєтеся до себе.

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