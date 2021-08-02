Як світові та українські бренди потрапляють в ЦУМ Київ – головні критерії

Сукня від Victoria Beckham, підбори від Jimmy Choo або сумка Versace – все це в серці столиці. Як ці речі зявляються в головному універмазі країни – ЦУМ Київ. Адже мало просто поїхати і привезти колекцію.

Як світові і українські бренди потрапляють в ЦУМ Київ / Фото: Сьогодні

Хто допомагає українським модницям не запізнитися з трендами і носити все тільки найкраще і якісне – далі в матеріалі.

Як одяг різних брендів потрапляє в магазин

Сьогодні на екрані, а завтра – в українських магазинах. Баїнг-директор ЦУМу Ольга Чайка розповіла, як сукні, жакети та черевики потрапляють на полиці та вішаки в головний універмаг країни.

Саме Ольга вирішує, що буде продаватися в універмазі, і це вона переглядає і відбирає сотні фасонів блузок, штанів, суконь із актуальних колекцій самих брендів. Каже, що пам'ятає історію кожної речі.

Роками за кожною річчю Ольга їздила в світові столиці моди: замовлення відбуваються в шоу-румах – там, де колекції представляються.

Як адаптується італійський бренд до параметрів українок

Смаки у італійських та українських модниць різні. І Ольга знає, що робити. Вже там, в модних будинках саме для українок наряди підганяють навіть під зріст. Середній зріст у італійок 1 метр 60 см, а в українок – 1 метр 64 см. Ці чотири сантиметри і підганяють, щоб сіло ідеально саме там, де талія.

Далі, за словами Ольги Чайки, після замовлення допрацьовується посадка, довжина, всякі деталі, але якість завжди має бути на дуже високому рівні, тому що український клієнт дуже вимогливий.

І щоб нам краще підходило – підбирають ще й кольори і відтінки, під тон нашої шкіри і волосся.

Як адаптується італійський бренд до параметрів українок / Фото: Pexels

Як змінилася робота байєрів через карантин

Через карантин взяти в руки і розглянути, у що будуть одягатися столичні модниці наступного сезону, Ольга з командою не можуть. Але якість фурнітури і тканин перевіряють самостійно. Правда, мнуть, розтягують і жмакають маленький шматочок тканини.

За словами Ольги, їм надсилають зразки для того, щоб вони могли наблизитися до того замовлення, яким воно існувало раніше, коли вони їздили в шоу-руми до брендів, коли могли це все помацати.

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Як на українські бренди реагують модниці

Дефілюють модниці і в українському одязі, від якого шаленіє весь світ. Нині зірки стають у чергу за корсетами від Івана Фролова. Його сукні є у Кім Кардашян і Ріанни.

В універмазі наразі дві стійки від Фролова, які знаходяться майже в центрі третього поверху. І це місце дизайнеру запропонував сам ЦУМ Київ.

Український дизайнер Іван Фролов розповів, що про це думає:

Ми давно думали про це (продавати речі бренду в ЦУМ. – Ред.), і в якийсь момент зірки дійсно зійшлися. Ми отримали цю пропозицію. Для нас велика честь бути представленими в самому центрі столиці.

Як дизайнерам потрапити в ЦУМ – головні критерії

Центральний універмаг країни – головний партнер українських дизайнерів і завжди шукає нові імена. 24 на 7 у гонитві за талантами – менеджер по координації закупівель ЦУМ Київ Ярослава Кудінчук.

Вона назвала головні критерії, за якими відбирають бренд для універмагу:

У них повинні бути свіжі ідеї, свій стиль, ну, і, звісно ж, активність у Instagram. Плюс, дуже важливі відгуки покупців, щоб бренд був клієнтоорієнтований. Якщо розумію, що це те, що нам потрібно, я сама зв'язуюся вже з брендами і роблю їм пропозиції.

На третьому поверсі головного універмагу країни вже понад 100 кращих. Тому італійські або французькі сукні сусідять з не менш топовими українським. І що головне – підходять один до одного, радіють в ЦУМ Київ. Бо, кажуть, вимоги до кожної речі, що потрапляє сюди – надвисокі: від продуманих ґудзиків і застібок до ідеально-рівних швів.

Тим часом ми з'ясували, як оновити гардероб і не залишитися без грошей: слушні поради стиліста.