Як кішка Ліззі стала зіркою культових фільмів – дивіться курйозні відео

Кішка стала зіркою культових фільмів, замінивши головних акторів / Фото: скріншот

Продовжуємо робити ваш ранок трохи веселішим за допомогою наших добірок. Вчора ми ділилися курйозними фото та відео лисого папуги Блонді, а сьогодні розповімо про кішку Ліззі, яка легко вживається в будь-яку роль.

Популярний проєкт OwlKitty з рімейками культових стрічок, де головних героїв замінює пухнаста чорна кішка, давно завоював симпатії глядачів у соцмережах. Кішка наскільки органічно виглядає у кадрі, що неможливо відірвати погляд!

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У День святого Валентина вийшло відео, де Ліззі "зіграла" у "Титаніку" роль Кейт Уінслет, і про неї знову написали у ЗМІ. Ролик став вірусним у Мережі.

Ліззі чотири роки. Вона живе в Портленді, штат Орегон, і знімається у всіх культових фільмах та серіалах, а натомість отримує багато частувань та обіймів. Ліззі любить свою лазерну указку, свою прийомну матір (12-річну смугасту кішку) та смак вершкового сиру. Вона ніколи не ловила птахів.

– написано на сайті проєкту.

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Окрім блискучої "гри" в "Титаніці", OwlKitty встигла знятися у головних ролях у "Зоряних війнах", "Гаррі Поттері", "Парку юрського періоду", "Матриці", "Як приручити дракона", "Сяйво", "50 відтінках" сірого", "Розмалюваному бізнесі" та багатьох інших фільмах. Вона також знімалася в "Грі престолів", кліпі Аріани Гранде та з'являлася у відеогрі Red Dead Redemption 2.

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Автори проєкту часто публікують бекстейдж зйомок та інші моменти з життя Ліззі. На це не можна дивитися без посмішки.

Слідкуйте за Ліззі на її сторінці Instagram.

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