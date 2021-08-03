Як уникнути депресії після відпустки – лайфхак психолога

Тисячі українців після відпусток впадають в депресію, апатію. А так можна і роботи позбутися. Тому психологи радять правильно повертатися з відпочинку

Як правильно планувати відпустку, щоб уникнути депресії / Фото: Unsplash

Киянка Ірина Дарбітна набиралася сил у відпустці, сподівалася, що і продуктивність на роботі виросте. І як повернулася на роботу – впала в депресію:

Мені настільки було якось важко, що я просто закривалася в туалеті, постійно плакала, мені хотілося себе жаліти і я не розумію з чим це пов'язано. Напевно 2 тижні був у мене такий пригнічений стан.

Чому після відпусток з'являється більше безробітних

Фахівці з підбору персоналу кажуть: така ситуація відбувається щорічно. Саме після відпусток з'являється більше безробітних.

Експерт з відбору персоналу Тетяна Пашкіна, пояснює, що людина повертається з роботи, бачить її новими очима і не хоче працювати.

Як правильно планувати свій відпочинок / Фото: Pixabay

Що виходить в результаті:

це погано для працівника, адже йому потрібно шукати нову роботу;

це погано для роботодавця, який втрачає працівника досить несподівано і не знає, що з цим робити.

Як правильно спланувати відпустку – порада психолога

Після активного відпочинку багато хто втрачає інтерес до роботи. Якийсь час людина перебуває навіть в стані апатії, кажуть психологи. Але якщо грамотно спланувати відпустку – цього можна уникнути.

Психолог Олена Рихальська радить планувати відпустку так:

Дуже важливо не вибудовувати відпустку таким чином, щоб ви відразу з корабля на бал на роботу.

Наприклад, якщо плануєте подорожувати тиждень – після слід щонайменше чотири-п'ять днів відпочити вдома. І тільки тоді – повертатися на роботу.

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