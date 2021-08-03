Как избежать депрессии после отпуска – лайфхак психолога

Тысячи украинцев после отпусков впадают в депрессию, апатию. А так можно и работы лишиться. Поэтому психологи советуют правильно возвращаться с отдыха

Как правильно планировать отпуск, чтобы избежать депрессии / Фото: Unsplash

Киевлянка Ирина Дарбитна набиралась сил в отпуске, надеялась, что и производительность на работе вырастет. И как вернулась на работу – впала в депрессию:

Мне настолько было как-то трудно, что я просто закрывалась в туалете, постоянно плакала, мне хотелось себя жалеть и я не понимаю с чем это связано. Наверное 2 недели было у меня такое подавленное состояние.

Почему после отпусков появляется больше безработных

Специалисты по подбору персонала говорят: такая ситуация происходит ежегодно. Именно после отпусков появляется больше безработных.

Эксперт по отбору персонала Татьяна Пашкина, поясняет, что человек возвращается с работы, видит ее новыми глазами и не хочет работать.

Как правильно планировать свой отдых / Фото: Pixabay

Что получается в результате:

это плохо для работника, ведь ему нужно искать новую работу;

это плохо для работодателя, который теряет работника достаточно неожиданно и не знает, что с этим делать.

Как правильно спланировать отпуск – совет психолога

После активного отдыха многие теряют интерес к работе. Какое-то время человек находиться даже в состоянии апатии, говорят психологи. Но если грамотно спланировать отпуск – этого можно избежать.

Психолог Елена Рыхальская советует планировать отпуск так:

Очень важно не выстраивать отпуск таким образом, чтоб вы сразу с корабля на бал на работу.

К примеру, если планируете путешествовать неделю – после следует по меньшей мере четыре-пять дней отдохнуть дома. И только тогда – возвращаться на работу.

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