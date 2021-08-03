Как избежать депрессии после отпуска – лайфхак психолога

Как правильно планировать отпуск, чтобы избежать депрессии / Фото: Unsplash
Киевлянка Ирина Дарбитна набиралась сил в отпуске, надеялась, что и производительность на работе вырастет. И как вернулась на работу – впала в депрессию:
Мне настолько было как-то трудно, что я просто закрывалась в туалете, постоянно плакала, мне хотелось себя жалеть и я не понимаю с чем это связано. Наверное 2 недели было у меня такое подавленное состояние.
Почему после отпусков появляется больше безработных
Специалисты по подбору персонала говорят: такая ситуация происходит ежегодно. Именно после отпусков появляется больше безработных.
Эксперт по отбору персонала Татьяна Пашкина, поясняет, что человек возвращается с работы, видит ее новыми глазами и не хочет работать.
Как правильно планировать свой отдых / Фото: Pixabay
Что получается в результате:
- это плохо для работника, ведь ему нужно искать новую работу;
- это плохо для работодателя, который теряет работника достаточно неожиданно и не знает, что с этим делать.
Как правильно спланировать отпуск – совет психолога
После активного отдыха многие теряют интерес к работе. Какое-то время человек находиться даже в состоянии апатии, говорят психологи. Но если грамотно спланировать отпуск – этого можно избежать.
Психолог Елена Рыхальская советует планировать отпуск так:
Очень важно не выстраивать отпуск таким образом, чтоб вы сразу с корабля на бал на работу.
К примеру, если планируете путешествовать неделю – после следует по меньшей мере четыре-пять дней отдохнуть дома. И только тогда – возвращаться на работу.
Тем временем мы выяснили, как не позволять людям управлять вами: пять правил.
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