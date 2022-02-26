Як заспокоїти дитину під час обстрілів – поради психолога

Як заспокоїти дітей під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Дитяча психіка дуже вразлива. Малюки дуже чутливі та сприйнятливі. На найтоншому рівні вони відчувають найменші зміни у поведінці своїх батьків. Навіть якщо ви робите вигляд, що все добре, вони сприймають і переймають вашу тривожність. Як правильно пояснити дитині, що зараз війна, що звуки сирен – це знак йти до укриття, щоб убезпечити себе від вибухів, а головне – як їх заспокоїти?

Перше та найголовніше – не приховуйте правду. Не треба вигадувати свої варіанти подій, казкові та вигадані історії. Будьте відвертими, а головне – запевніть дітей у тому, що ви зробите все, щоб їх убезпечити!

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У телеграм-каналі Ukraine NOW опублікували 6 порад про те, як розмовляти з дітьми про війну і поводитися в ці лихі часи.

Намагайтеся максимально показувати спокій.

Поясніть кожен крок та ваші плани. Якщо ви прямуєте в бомбосховище, або евакуюєтеся з міста, поясніть дитині, що вдома небезпечно і що вам необхідно взяти найнеобхідніше.

Особливо приділіть увагу тому, щоб розповісти, як ви робите все для їхньої безпеки. Дитина повинна розуміти, що вона повністю під вашим захистом. Також варто пояснити дітям, як зараз важливо, щоб вони робили все, що просять батьки без суперечок.

Відволікайте дитину іграми, жартами, розмальовками, уроками, танцями тощо. Говоріть про побутові речі, звичні для нашого минулого життя. Читайте у голос.

Практикуйте разом з дітьми квадратне дихання, яке застосовують у стресових ситуаціях і за панічних атак: вдих-затримка дихання-видих-затримка дихання.

Також психологи радять намагатися якнайбільше обіймати дитину, зайвий раз тримати за руку, гладити по голові і цілувати. Це заспокоює навіть дорослих.

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