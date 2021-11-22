Як їсти яйця, щоб не підвищити холестерин

Щоб не підвищити холестерин, можна з'їдати щодня 1-2 курячих яйця на сніданок / Фото: Колаж: Сьогодні
Одне-два курячі яйця на день – "класика", якою користуються дорослі та діти. Чи справді можна їсти яйця щодня , які яйця краще для дітей та дорослих – розбираємося з експертами.
Але яйця підвищують холестерин, чи це правда?
Яйця – чудовий джерело незамінних амінокислот, лютеїну, біотину, холіну, жиророзчинних вітамінів та інших мікроелементів. Як зазначає гастроентеролог Євгенія Бєлінська, яйця також один із запропонованих варіантів сніданку, оскільки вони є відмінним стимулятором скорочення жовчного міхура.
А часто проблеми у роботі жовчного міхура пов'язані з порушенням обміну холестерину (може спостерігатися підвищення загального холестерину, порушення співвідношення між ліпопротеїдами).
У комплексі лікувальних заходів завжди розповідаю про важливість сніданку (не вівсянкою або печивом) а повноцінного, що містить білки, жири та вуглеводи, а також про регулярність харчування, – каже Євгенія Бєлінська, – і, рекомендуючи яйця на сніданок, одержую заперечення пацієнтів: "Вони ж підвищують холестерин, хіба мені їх можна їсти?"
А скільки яєць можна їсти на день?
Вживання холестерину, що рекомендується для людини, – близько 300-400 мг на день, що цілком дозволяє з'їдати 1-2 курячі яйця щодня без шкоди здоров'ю. Тим, хто любить перепелині яйця, слід знати, що вони калорійніші і холестерину в них більше.
Чи можна їсти перепелині яйця сирими?
Незважаючи на те, що перепілки не хворіють на сальмонельоз, але вони є носіями та розповсюджувачами сальмонел . Ці бактерії спокійно живуть на шкарлупі і перепелиних, курячих і гусячих яєць.
Перепелині яйця менш алергенні, чим курячі, вони більше підходять дітям, але при алергії на білок яєць у людини краще взагалі уникати цього продукту.
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