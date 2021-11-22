Как есть яйца, чтобы не повысить холестерин

Чтобы не повысить холестерин, можно съедать ежедневно 1-2 куриных яйца на завтрак / Фото: Коллаж: Сегодня
Одно-два куриных яйца в день – "классика", которой пользуются взрослые и дети. Действительно ли можно есть яйца ежедневно, какие яйца лучше для детей и взрослых – разбираемся с экспертами.
Но яйца повышают холестерин, это правда?
Яйца – отличный источник незаменимых аминокислот, лютеина, биотина, холина, жирорастворимых витаминов и других микроэлементов. Как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, яйца также один из предложенных вариантов завтрака, поскольку они являются отличным стимулятором сокращения желчного пузыря.
А зачастую проблемы в работе желчного пузыря связаны с нарушением холестеринового обмена (может наблюдаться повышение общего холестерина, нарушение соотношения между липопротеидами).
В комплексе лечебных мероприятий, всегда рассказываю о важности завтрака (не овсянкой или печеньем) а полноценного, содержащего белки, жиры и углеводы, а также о регулярности питания,- говорит Евгения Белинская,- и, рекомендуя яйца на завтрак, получаю возражение пациентов: "Они же повышают холестерин, разве мне можно их кушать?"
А сколько яиц можно есть в день?
Рекомендуемое для человека употребление холестерина – около 300-400 мг в день, что вполне позволяет съедать 1-2 куриных яйца ежедневно без вреда для здоровья. Тем, кто любит перепелиные яйца, следует знать, что они более калорийные и холестерина в них больше.
Можно ли есть перепелиные яйца сырыми?
Несмотря на то, что перепелки не болеют сальмонеллезом, но они являются носителями и распространителями сальмонелл. Эти бактерии спокойно живут на скорлупе и перепелиных, и куриных, и гусиных яиц.
Перепелиные яйца менее аллергенные, чем куриные, они больше подходят детям, но при аллергии на белок яиц у человека лучше вообще избегать этого продукта.
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