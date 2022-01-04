Чек-лист: як часто треба ходити до лікарів

Скільки разів потрібно ходити до лікаря / Фото: vice.com, Колаж: Сьогодні

Як часто ми замислюємося про похід до лікаря? Відразу відповімо – ніколи. Тому, що ми не довіряємо нашій системі охорони здоров'я. Запитайте себе, близького чи друга, ми не довіряємо лікарям. На жаль, це так.

Разом із дослідницькою компанією Gradus Research ми провели дослідження методом самозаповнення анкет у мобільному додатку, як українці відвідують лікарів.

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Найстрашніше, що лише 3,2% людей в Україні ходять до лікаря раз на місяць. Тішить, звичайно, що 15,6% звертаються до лікарів раз на два-три місяці.

Більшість людей йдуть до терапевта в 36,2%. Що цікаво, представники покоління Z ходять до лікарів у 24,2% випадків, а ось люди віком 55-60 років ходять до лікаря лише за серйозних захворювань.

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На що варто звернути увагу та усвідомити всю проблему – це те, що 9,1% українців один раз на п'ять років звертаються до лікаря. Погодьтеся, це лякає.

Найдивовижніше, що 17% наших співгромадян не можуть відповісти на запитання, наскільки часто вони відвідують лікарів. Це вганяє не просто в депресію, а дивує, чому люди так чинять. Адже від нашого здоров'я залежить не лише наше життя, а й життя, статки, здоров'я наших близьких.

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