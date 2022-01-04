Чек-лист: как часто надо ходить ко врачам

Сколько раз нужно ходить к врачу / Фото: vice.com, Коллаж: Сегодня

Как часто мы задумываемся о походе к врачу? Сразу ответим – никогда. Почему – потому, что мы не доверяем нашей системе здравоохранения. Спросите себя, близкого, либо друга, мы не доверяем врачам. К сожалению, но это так.

Вместе с исследовательской компанией Gradus Research мы провели исследование методом самозаполнения анкет в мобильном приложении, как украинцы посещают врачей.

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Самое страшное, что только 3,2% людей в Украине ходят к доктору раз в месяц. Радует, конечно, что 15,6% обращаются к врачам раз на два-три месяца.

Большинство же людей идут к терапевту в 36,2%. Что интересно, представители поколения Z ходят к докторам в 24,2% случаев, а вот люди в возрасте 55-60 лет ходят к доктору только при серьезных заболеваниях.

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На что стоит обратить внимание и осознать всю проблему происшествия – это то, что 9,1% украинцев один раз на пять лет обращаются к врачу. Согласитесь, это пугает.

Самое впечатляющее, что 17% наших сограждан не могут ответить на вопрос, как часто они посещают врачей. Это вгоняет не просто в депрессию, а в недоумение, почему люди так поступают. Ведь от нашего здоровья зависит не только наша жизнь, а и жизнь, состояние, здоровье наших близких.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

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Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

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