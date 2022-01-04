Як часто потрібно звертатися до лікаря – дослідження

Статистика вбивча. Варто задуматися про своє здоров'я

Скільки разів потрібно звертатися до лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні

Здоров'я – найголовніше, від чого залежить наше життя. На жаль, ми не замислюємося про це, поки не настане момент Х. Разом із дослідницькою компанією Gradus Research ми провели дослідження методом самозаповнення анкет у мобільному додатку, аби зрозуміти, як українці відвідують лікарів.

За даними регулярно проходять профілактичні медогляди лише 9,6% жінок в Україні. Що дивно, чоловіки перевищують ці цифри та статистика показує 11,5%.

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До лікаря ж за будь-яких захворювань звертаються лише 22,3% українців. А от коли припече, і ми відчуваємо серйозні проблеми зі здоров'ям, тоді у 41,5% випадків біжимо до поліклініки.

Якщо біль доходить до максимуму, тільки 16,7% наших співгромадян звертається до лікаря.

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Найжахливіше, що 5,9% наших співвітчизників не користуються медичною допомогою.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства під час посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus .

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