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Як часто потрібно звертатися до лікаря – дослідження

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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4 січня, 14:00
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Статистика вбивча. Варто задуматися про своє здоров'я
Скільки разів потрібно звертатися до лікаря
Скільки разів потрібно звертатися до лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні

Здоров'я – найголовніше, від чого залежить наше життя. На жаль, ми не замислюємося про це, поки не настане момент Х. Разом із дослідницькою компанією Gradus Research ми провели дослідження методом самозаповнення анкет у мобільному додатку, аби зрозуміти, як українці відвідують лікарів.

За даними регулярно проходять профілактичні медогляди лише 9,6% жінок в Україні. Що дивно, чоловіки перевищують ці цифри та статистика показує 11,5%.

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До лікаря ж за будь-яких захворювань звертаються лише 22,3% українців. А от коли припече, і ми відчуваємо серйозні проблеми зі здоров'ям, тоді у 41,5% випадків біжимо до поліклініки.

Якщо біль доходить до максимуму, тільки 16,7% наших співгромадян звертається до лікаря.

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Найжахливіше, що 5,9% наших співвітчизників не користуються медичною допомогою.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства під час посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus .

Додаток для власників iPhone .

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Додаток для користувачів Android .

Читайте також: Як і де люблять відпочивати українці – дослідження

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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