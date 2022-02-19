Як швидко укласти дитину спати – допоможуть ритуали, режим та провітрювання

Швидко укласти дитину спати допоможуть свої вигадані ритуали, дотримання загального режиму та провітрювання кімнати перед сном / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Швидко укласти дитину спати , Коли цього не хоче сам малюк, але батьки втомилися і намагаються його "примусити", заняття складне і…. не корисне. Як вибрати найкращий час для сну малюка і що робити щоб дитина легко засинала – Розбираємося з експертами.

Коли укладати дитину на нічний сон?

Спочатку важливо дотримуватися певних ритуалів, які налаштують малюка на нічний сон : для зовсім крихта це годування, купання, масаж Для старших дітей – водні процедури, "ритуали" чищення зубів, вибір піжами і т.д.

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Не менш важливо дотримуватися певного режиму та укладати дитину в один і той же час . Тільки для кожного малюка цей час – індивідуальний. Популярний педіатр, кандидат наук Євген Комаровський зазначає, що так званого єдиного "правильного" часу для укладання дитини на нічний сон немає.

Так званого єдиного "правильного" часу для укладання дитини на нічний сон немає, для кожного малюка та батьків воно – індивідуальне / Фото: unsplash.com

І цей час насамперед має бути зручним для батьків. Проте режим сну та відпочинку повинен відповідати віку дитини. Коли малюк перезбуджений, голодний чи навпаки – переїв, то заснути йому буде набагато складніше. Тому якщо організувати режим годування малюка, його прогулянки та денний сон правильно, то укласти дитину спати увечері буде набагато простіше.

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Що заважає дитині заснути?

На сон дитини впливають кілька факторів, найважливіші – це його місце для сну (ліжечко), температура та вологість у кімнаті, шум та освітленість. Багато батьків беруть дитину спати до себе в ліжко – І тут думки, де має спати дитина , у педіатрів та психологів розходяться

Якщо дитина спить у ліжечку та малюкові менше двох років, то в ліжку не повинно бути додаткових подушок, безлічі іграшок тощо. Коли дитина спить одна , обов'язкові захисні борти, а якщо з вами – то класти малюка слід між вами та стінкою, підклавши щось до стіни, щоб убезпечити дитину від травм.

Температура в спальні малюка повинна бути не вищою за +18°...+20°, а вологість – 40-60%; якщо включати нічник – то не яскравий / Фото: istockphoto.com

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Температура у спальні малюка повинна бути не вищою за +18°...+20°, а вологість – 40-60%. Також важлива циркуляція повітря, перед сном кімнату потрібно провітрити, або відкрити кватирки в інших кімнатах, щоб повітря могло циркулювати там, де спить дитина.

Далі – вічні суперечки у тому, як краще спати дитині – при світлі чи ні. Як зазначає акушер-гінеколог, ендокринолог, спеціаліст УЗ діагностики Ганна Шаргородська, у дітей хороший сон сприяє здоровому зростанню та розвитку. І, як у дорослих, на сон також впливають циркадні ритми, наш біологічний "годинник", відповідальний за реакцію організму на зміну дня і ночі.

Ставити мультики на ніч або давати дитині перед сном пограти на телефоні в ігри – погана ідея, малюк засинатиме ще довше / Фото: freepik.com

Освітленість і темрява впливають на циркадні ритми, особливо негативно заважає нашим біологічним годинникам холодне синє світло – телевізора, смартфона. Тому ставити мультики на ніч чи давати дитині перед сном пограти на телефоні у ігри – погана ідея. Червоне і зелене світло теж негативно впливають на хід наших внутрішніх годинників, тому якщо користуєтеся нічником, то він не повинен світити яскраво.

Гормон сну – мелатонін виробляється залежно від того, наскільки кімната освітлена чи затемнена. При яскравому світлі цей гормон припиняє синтезуватися, тому малюкам уночі краще спати у темряві . Якщо старша дитина боїться темряви, можна повісити гірлянду або встановити нічник з теплим світлом.

Щодо шуму – немовлятам не заважає шум телевізора, розмови, розбудити їх може сильний різкий звук. Але для старших дітей краще організувати спальню в окремій, тихій кімнаті .

І все ж, що робити, щоб дитина заснула?

Головне, дитина не повинна ставитись до сну, як до покарання, сон повинен бути задоволений . Якщо груднички зазвичай швидко засинають після годування, купання і т.д., то старшим дітям допоможе ритуал – підготувати разом кімнату до сну, прибрати іграшки, почитати на ніч казку.

Дитині важливо приділити час, і щоб у цей момент від мами чи тата виходило спокій , яке передається та дітям. Нервовий стан батька, який "муштрує" малюка і силою змушує його спати не допоможе дитині швидше заснути, а навпаки.

Важливо, щоб від мами чи тата виходив спокій, він передається малюкові і тоді йому буде легше заснути / Фото: freepik.com

Приємна на дотик постільна білизна, піжама (яких, до речі, можна мати кілька і давати можливість дитині самому вибирати, в якій вона сьогодні спатиме) затишок налаштують малюка на сон швидше. Але навіть налагоджений режим сну та відпочинку не завжди гарантує те, що дитина швидко засне увечері. Якщо малюк недостатньо фізично активний загалом або перебудився протягом дня, не спав вдень, то заснути ввечері йому може бути складніше.

Якщо ви – прихильник різних методик укладання дітей спати, то розпитайте докладніше вашого педіатра про таких. Наприклад, італійський педагог та лікар Марія Монтессорі розробила власну систему виховання дітей. А її методика з укладання дитини спати полягає в тому, що дитяча кімната малюка до трьох років взагалі повинна складатися з декількох зон: зона, де дитина спить, їсть, перевдягається і де її доглядають. А спати дитина взагалі повинна на спеціальному ліжку.

Головне, дитина не повинна ставитись до сну, як до покарання, сон повинен бути для малюка в задоволення / Фото: freepik.com

Метод педіатра Річарда Фербера Cry It Out (CIO) взагалі заснований на тому, щоб дозволяти дитині, яка не хоче спати, плакати скільки він захоче, поклавши його в ліжечко і залишивши одного. Так дитина, на думку педіатра, навчиться самостійно засинати. Якщо ж ваш дитина погано засинає систематично , прокидається серед ночі, варто показати малюка педіатру, дитячому неврологу або психотерапевту.

Також раніше ми писали, чому мало спати – шкідливо для здоров'я, читайте "Як заснути швидко та міцно без ліків – 8 лайфхаків".

А ще Доктор Комаровський раніше розповів, чому дорослим та дітям буває важко заснути та що робити, читайте "Чому виникає безсоння у дітей, дорослих і що робити – відповідь доктора Комаровського"