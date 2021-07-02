Чому виникає безсоння у дітей, дорослих і що робити – відповідь доктора Комаровського

Євген Комаровський пояснив, що діти погано сплять переважно через неправильне поводження батьків. Як виспатися всім членам сім'ї – в матеріалі

Щоб висипатися, потрібні прохолодна кімната і зручне ліжко / Фото: Сьогодні

Стреси, щедре застілля часто призводять до безсоння у дорослих, а коли в родині кричить немовля, то найбільше не висипається його мама. Але часто батьки скаржаться на проблеми зі сном у малюків, які вже старше року. Чому не сплять дорослі і діти і як уникнути проблем зі сном – порадами на своєму ютуб-каналі поділився популярний дитячий лікар Євген Комаровський.

Сон, звичайно, один з чинників здоров'я, особливо спекотним літом. А про яке літо ви мрієте і як збираєтеся його провести? Ми придумали для вас 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою.

Які найчастіші причини безсоння у дорослих

Часто причини, через які доросла людина погано спить, – це постійні побутові стреси, робота в нічну зміну, хвилювання, незвична обстановка, наприклад, при переїзді. Іноді навіть жирна їжа або кофеїновмісні напої заважають нам нормально заснути. До речі, чарочка алкоголю перед сном далеко не на всіх діє як снодійне: багатьох після алкоголю "тягне на подвиги", який вже тут сон.

Окрема тема – маленька дитина в сім'ї: насамперед від цього страждає мама, у якої хронічний недосип. Часто погано сплять майбутні мами, безсоння у вагітних – це взагалі окрема медична проблема. І логічно, щоб розв'язати будь-яку проблему, в тому числі і зі сном, потрібно усунути її причину.

Як допомогти собі заснути в домашніх умовах?

Часто причиною безсоння у дорослих стає емоційне збудження і якщо ви довго не можете заснути, то не варто лежати в ліжку, дивлячись в стелю.

До речі, сучасна психотерапія нагадує, що ліжко – це місце для сну і не потрібно в ньому займатися нічим іншим (хіба що крім сексу).

Заспокоїтися перед сном допомагає книга, але знову ж таки – сядьте почитати в зручне крісло, а коли відчуєте сонливість, то відразу перебирайтеся до ліжка. Важливо, щоб саме ліжко і матрац були комфортними, дитячі ліжечка – в тому числі.

А чому виникає безсоння у дітей?

Запорука міцного сну у дитини – це зручне ліжко, одяг для сну і прохолодна кімната. Одна з частих помилок батьків, через які дитина погано спить, це режимні порушення. Тобто в кімнаті дуже жарко, одяг дитини синтетичний або незручний. Пам'ятайте, що у дітей обмінні процеси набагато швидші, ніж у дорослих: якщо вам тепло – то дитині жарко, якщо вам жарко – то дитина задихається. Тому важливо створити правильний температурний режим, в дитячій кімнаті має бути прохолодно.

Якщо у дитини в кімнаті буде прохолодно, то малюк легше засне / Фото: freepik.com

Взагалі, завдання батьків навчити дитину спати в будь-яких умовах – і при світлі, і під телевізор, і під шум у сусідів. Згадайте, новонароджений спить завжди і всюди при будь-яких умовах. Це ми, дорослі, створюємо модель, що обов'язково потрібно спати в темряві і повній тиші. Для дітей же насамперед важлива прохолодна кімната і зручне спальне місце.

Коли в будинку з'являється малюк, не ходіть навшпиньки, розмовляйте спокійно, а не пошепки, нехай працює телевізор, – каже Євген Комаровський, – дитина звикне засинати в будь-якій обстановці.

Але якщо дитина все одно не спить, може, потрібні препарати?

Якщо дитина не спить після перенесеної хвороби або ще з якоїсь причини зі здоров'ям, то тільки лікар повинен з'ясувати причину і призначити в разі необхідності лікування. Але не батьки, які біжать до аптеки і купують дитині ромашку, валеріану і так далі.

Коли ваша дитина нап'ється валер'янки і продовжить спати в задусі, здоров'я їй це не додасть. Пам'ятайте, що батькам самим важливо висипатися, тоді у них будуть сили на дітей.

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