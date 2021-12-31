Як швидко освіжити обличчя перед Новим роком 2022 – чотири експрес-маски

Швидко освіжити обличчя перед Новим роком 2022 року допоможуть домашні поживні маски / Фото: Колаж: Сьогодні
Бувають ситуації, коли шкіра вимагає додаткового "струсу", наприклад, сьогодні, коли до Нового року залишається кілька годин і хочеться виглядати свіжою. Освіжити обличчя експрес-методом допоможуть як готові магазинні маски для обличчя – так і швидко приготовлені вдома. Яку вибрати – знаємося з експертами .
Як не виглядати втомленою в новорічну ніч
Щоб дожити до півночі після марафону нарізування святкових салатів, по-перше, постарайтеся розділити домашні обов'язки . І виділити собі час, щоб встигнути перед Новим роком якщо не поніжитися у ванній, то не поспішаючи прийняти душ, розслабитися.
Підготуйте святкове вбрання не за 15 хвилин до бою курантів, щоб ви змогли спокійно зробити макіяж, переодягтися, зробити зачіску. А швидко освіжити шкіру допоможуть маски для обличчя .
Пектинові волокна та зернятка цих ягід чудово очистять шкіру обличчя . Тому перед нанесенням такої маски можна не робити скрабування обличчя. Універсальну ягідну маску можна приготувати з перетертої полуниці, смородини або зробити мікс-пюре з різних ягід.
Як робити маски для обличчя правильно
Після того як приготували маску, потрібно ретельно вимити руки, очистити шкіру обличчя та шиї. Волосся краще прибрати, щоб не заважали, надягніть пов'язку або зав'яжіть хусткою. Для більшої ефективності важливо розпарити шкіру Щоб розкрити її пори: можна взяти чистий м'який махровий рушник, намочити підігрітою водою або відваром трав і пару хвилин потримати на обличчі.
Маску слід наносити на шкіру легкими рухами у напрямку від центру обличчя до периферії, уникаючи області навколо очей. Зачекати 15-20 хвилин (краще лежачи), потім змити маску теплою водою. Якщо шкіру дуже стягнуло, то нанесіть свій доглядовий крем.
Як же правильно, і головне швидко доглядати за обличчям?
Як зазначає косметолог Яна Коркодим , експрес-догляд за обличчям на кожен день для суперзайнятих, це: міцелярна вода, потім скраб (лише 3 рази на тиждень), міст-тонік плюс крем під очі (його ж можна наносити на шию).
Замість тоніка для освіження обличчя можна використовувати натуральний чай (без добавок), листя ромашки, трав'яний чай. Води беріть трохи, настояти слід на кілька хвилин, потім можна трохи відлити в іншу ємність, змоченим ватним диском протерти шкіру обличчя. Також чай можна використовувати і як ранковий тонік.
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