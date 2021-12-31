Как быстро освежить лицо перед Новым годом 2022 – четыре экспресс-маски

Быстро освежить лицо перед Новым годом 2022 помогут домашние питательные маски / Фото: Коллаж: Сегодня
Бывают ситуации, когда кожа требует дополнительной "встряски", например, сегодня, когда до Нового года остается несколько часов и хочется выглядеть свежей. Освежить лицо экспресс-методом помогут как готовые магазинные маски для лица – так и приготовленные быстро дома. Какую выбрать – разбираемся с экспертами.
Как не выглядеть уставшей в новогоднюю ночь
Чтобы дожить до полуночи после марафона нарезания праздничных салатов, во-первых, постарайтесь разделить домашние обязанности. И выделить для себя время, чтобы успеть перед Новым годом если не понежиться в ванной, то не спеша принять душ, расслабиться.
Подготовьте праздничный наряд не за 15 минут до боя курантов, чтобы вы смогли спокойно нанести макияж, переодеться, сделать прическу. А быстро освежить кожу помогут маски для лица.
Пектиновые волокна и зернышки этих ягод отлично очистят кожу лица. Поэтому перед нанесением такой маски можно не делать скрабирование лица. Универсальную ягодную маску можно приготовить из перетертой клубники, смородины, или сделать микс-пюре из разных ягод.
Как делать маски для лица правильно
После того как приготовили маску, нужно тщательно вымыть руки, очистить кожу лица и шеи. Волосы лучше убрать, чтобы не мешали, наденьте повязку или завяжите платком. Для большей эффективности важно распарить кожу, чтобы раскрыть ее поры: можно взять чистое мягкое махровое полотенце, намочить подогретой водой или отваром трав и пару минут подержать на лице.
Маску следует наносить на кожу легкими движениями в направлении от центра лица к периферии, избегая области вокруг глаз. Подождать 15-20 минут (лучше лежа), затем смыть маску теплой водой. Если кожу очень "стянуло", то нанесите свой уходовый крем.
Как же правильно, и главное быстро ухаживать за лицом?
Как отмечает косметолог Яна Коркодим, экспресс-уход за лицом на каждый день для суперзанятых, это: мицелярная вода, затем скраб (только 3 раза в неделю), мист-тоник плюс крем под глаза (его же можно наносить на шею).
Вместо тоника для освежения лица можно использовать натуральный чай (без добавок), листья ромашки, травяной чай. Воды берите немного, настоять следует насколько минут, затем можно немного отлить в другую емкость, смоченным ватным диском протереть кожу лица. Также чай можно использовать и в качестве утреннего тоника.
Читайте также: "Как сделать трендовый маникюр к Новому году 2022".