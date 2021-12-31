Как быстро освежить лицо перед Новым годом 2022 – четыре экспресс-маски

Быстро освежить лицо перед Новым годом 2022 помогут домашние питательные маски / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывают ситуации, когда кожа требует дополнительной "встряски", например, сегодня, когда до Нового года остается несколько часов и хочется выглядеть свежей. Освежить лицо экспресс-методом помогут как готовые магазинные маски для лица – так и приготовленные быстро дома. Какую выбрать – разбираемся с экспертами.

Как не выглядеть уставшей в новогоднюю ночь

Чтобы дожить до полуночи после марафона нарезания праздничных салатов, во-первых, постарайтесь разделить домашние обязанности. И выделить для себя время, чтобы успеть перед Новым годом если не понежиться в ванной, то не спеша принять душ, расслабиться.

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Подготовьте праздничный наряд не за 15 минут до боя курантов, чтобы вы смогли спокойно нанести макияж, переодеться, сделать прическу. А быстро освежить кожу помогут маски для лица.

Если есть дома ягоды, свежие или замороженные, – то ягодная маска отлично подходит для насыщения кожи витаминами, влагой, и одновременно ее мягкий пилинг. Как отмечает консультант по бьюти-практикам, массажист Мария Алтухова, кислые ягоды – природные скрабы.

Универсальную ягодную маску можно приготовить из перетертой смородины, клубники или сделать микс-пюре из разных ягод / Фото: unsplash.com

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Пектиновые волокна и зернышки этих ягод отлично очистят кожу лица. Поэтому перед нанесением такой маски можно не делать скрабирование лица. Универсальную ягодную маску можно приготовить из перетертой клубники, смородины, или сделать микс-пюре из разных ягод.

Если дома нет ягод, тогда выручат свежие огурцы – это отличное увлажняющее и отбеливающее средство, этот овощ еще подходит, чтобы сделать тоник для лица. Вместо огурцов можно взять алоэ, если у вас дома растет это растение. Алоэ хорошо тонизирует кожу, снимает воспаление и раздражение.

Маска из овсянки – хлопья измельчите в кофемолке или раскрошите ножом, капните несколько капель воды, чтобы удобнее было нанести на лицо. Овсянка поможет тонизировать кожу, можно добавить в кашицу кефир или мед, если нет аллергии на него.

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Маска из крахмала дает заметный лифтинг-эффект, хорошо подтягивая кожу / Фото: freepik.com

Маска из крахмала – его можно использовать не только для приготовления соусов или десертов, но и для того, чтобы освежить кожу лица. Маска из крахмала дает заметный лифтинг-эффект, хорошо подтягивая кожу. Приготовить маску просто: 1 ст. ложку крахмала залейте 100 мл холодной воды, тщательно размешайте, добавьте 50 мл горячей воды и подержите на слабом огне, пока все не загустеет.

Как делать маски для лица правильно

После того как приготовили маску, нужно тщательно вымыть руки, очистить кожу лица и шеи. Волосы лучше убрать, чтобы не мешали, наденьте повязку или завяжите платком. Для большей эффективности важно распарить кожу, чтобы раскрыть ее поры: можно взять чистое мягкое махровое полотенце, намочить подогретой водой или отваром трав и пару минут подержать на лице.

Любые маски наносятся легкими движениями в направлении от центра лица к периферии, избегая области вокруг глаз / Фото: freepik.com

Маску следует наносить на кожу легкими движениями в направлении от центра лица к периферии, избегая области вокруг глаз. Подождать 15-20 минут (лучше лежа), затем смыть маску теплой водой. Если кожу очень "стянуло", то нанесите свой уходовый крем.

Как же правильно, и главное быстро ухаживать за лицом?

Как отмечает косметолог Яна Коркодим, экспресс-уход за лицом на каждый день для суперзанятых, это: мицелярная вода, затем скраб (только 3 раза в неделю), мист-тоник плюс крем под глаза (его же можно наносить на шею).

Изначально хорошо понимать, какой у вас тип кожи и какие именно средства выбрать, исходя из этого. Разобраться поможет специалист, поэтому хотя бы иногда старайтесь попасть к косметологу, который оценит состояние ваше кожи и даст рекомендации.

Вместо тоника для освежения лица можно использовать натуральный чай / Фото: freepik.com

Вместо тоника для освежения лица можно использовать натуральный чай (без добавок), листья ромашки, травяной чай. Воды берите немного, настоять следует насколько минут, затем можно немного отлить в другую емкость, смоченным ватным диском протереть кожу лица. Также чай можно использовать и в качестве утреннего тоника.

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