Як боротися з вигорянням та подолати осінню втому

Боротися з вигорянням та подолати осінню втому допоможуть вітаміни, гімнастика, медитація і навіть психотерапія / Фото: unsplash.com
Восени ми і так почуваємося більш пасивними, але додатково "відібрати сили" може хронічна втома чи синдром менеджера. Як зрозуміти, що час вживати заходів і чому восени швидко "сідає батарейка" – розповів професор кафедри ерготерапії та фізіотерапії Національного університету фізичного виховання та спорту України, реабілітолог Олексій Ніканоров .
Чому ми втомлюємося, навіть сидячи вдома?
Взагалі синдром хронічної втоми (СХУ) проявляється в залежності не від сезону, а від порушення енергообміну у клітинах нашого організму. Восени також відбуваються гормональні зміни, оскільки світловий день стає коротшим, і наш організм теж на це реагує. А в холодну пору року додаткові фактори сприяють тому, що людина частіше почувається втомленою та позбавленою життєвої енергії.
Як зрозуміти, що у вас синдром менеджера?
Зверніть увагу, наскільки повноцінно ви відпочиваєте та відновлюєте сили. Часто до втрати життєвих сил призводить елементарне недосипання .
Якщо ж людина спить не менше 7-8 годин на добу, – каже Олексій Ніканоров, безсоння її не мучить, у раціоні переважає здорова їжа і сам режим харчування не порушений, а зранку відчуття, що всю ніч працював, – це вже симптоми захворювання
Коли хронічна втома триває тиждень і більше , настав час звернутися за медичною допомогою.
Також консультація лікаря необхідна, якщо:
- знизилася пам'ять, концентруватися та виконувати роботу все важче
- з'явився безпричинний кашель, запалилися лімфовузли на шиї та в пахвах
- болять м'язи та суглоби без явних причин (ви не займалися спортом, не відчували фізичних навантажень
- мучать головний біль, важко заснути і сам сон уривчастий
Як перемогти хронічну втому восени
Не лайте себе, якщо ви плануєте щодня почати з гімнастики, а в результаті ледве встаєте з ліжка. Хронічна втома може бути наслідком депресії, яка у багатьох виникає після перенесеного коронавірусу.
Якщо у людини дефіцит серотоніну та дофаміну – гормонів, "відповідальних" за задоволення, радість та енергію, то одним позитивним настроєм проблему не вирішити. Лікар випише медикаментозне лікування, можливо антидепресанти. Вони допомагають покращити метаболізм, у тому числі й у головному мозку.
Але кожен випадок такого стану індивідуальний, і успіх все ж таки залежить насамперед самої людини. Тому, якщо важко самому – реабілітологи та психотерапевти навчать вас практикам релаксу та психокорекції, нескладним вправам або гімнастиці .
Як харчуватися, щоб підвищити енергію та сили?
Щоб не позбавляти себе життєвої енергії, зменшіть в раціоні солодощі, що з'їдаєте, жирні продукти, солоне, продукти переробки – консерви, ковбаси. Для того щоб енергообмін в організмі відбувався повноцінно, нам потрібні залізо, білкова їжа, антиоксиданти, Омега-3.
Тому з розряду "маст хев" – сезонні овочі та фрукти , листова зелень та овочі, ягоди, бобові, цільнозернова крупа, яйця. З м'ясних продуктів – телятина, індичка чи курятина, морська риба.
Також ми писали, як відрізнити осінню нудьгу від депресії.