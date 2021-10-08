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СЬОГОДНІ Life Здорово

Як відрізнити осінню нудьгу від депресії

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
8 жовтня, 11:00
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Сонливість часто виникає восени, при недоліку сонячного світла. Але якщо настрій постійно пригнічений і виникають суїцидальні думки – час бити на сполох
Відрізнити осінню нудьгу від депресії важливо, щоб своєчасно вжити заходів
Відрізнити осінню нудьгу від депресії важливо, щоб своєчасно вжити заходів / Фото: freepik.com

Якщо протягом двох тижнів вас турбують тривожність, нездатність концентруватися, різкий набір або втрата ваги, то можливо у вас депресія . Як ще проявляється депресія, чим небезпечне такий стан і як відрізнити депресію від сезонної осінньої хандри – порадами поділилися в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Чому восени ми нудьгу і засмучуємося

З настанням холодів більшість з нас стають сумніше, але це не означає, що у вас саме депресія. Справа в тому, що зміна світлового дня (дні коротші, а ночі стають все довшими), відбивається і на організмі людини. Як пояснює кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко, на зниження сонячної активності людський організм реагує підвищеним виробленням гормону мелатоніну.

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Він пригнічує серотонін, гормон радості, і людина відчуває себе більш апатичною, сонливою. І, хоча ми "сповільнюється", але при звичайній осінньої хандри нам все ж хочеться спілкуватися з друзями, ми не втрачаємо інтересу до життя. А позбутися від осінньої апатії допомагають приємні і корисні хобі, музика, танці, спорт, здорове харчування, яскраві речі в гардеробі, медитації, прогулянки, планування роботи і т.д. Депресія ж "виглядає" інакше.

Як розпізнати депресію: основні симптоми

Соромитися депресії не потрібно, це найпоширеніше розлад в плані емоційного здоров'я в світі. Статистика ВООЗ говорить про те, що щорічно депресію діагностують у більш ніж 300 мільйонів людина! Запідозрити захворювання можна за такими ознаками:

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  • постійно пригнічений настрій,
  • відсутність задоволення від справ, які раніше приносили радість,
  • різко знижений інтерес до будь-яких активностей,
  • різкий набір або втрата ваги,
  • порушення сну, безсоння,
  • зайва збудженість або навпаки – пригальмування,
  • різко виникає втома, навіть якщо ви тільки прокинулися,
  • постійне почуття провини, відчуття власної меншовартості, почуття невдахи,
  • постійні думки про смерть і / або спроби нашкодити собі, спроби самогубства.

Якщо пропав інтерес до життя, апетит і енергія, то можливо у вас депресія
Якщо пропав інтерес до життя, апетит і енергія, то можливо у вас депресія / Фото: freepik.com

Якщо як мінімум 5 ознак з них виявляються у людини довше двох тижнів, то вже реально діагностувати захворювання і почати вживати заходів.

Що робити при тривалому депресивному стані

По-перше, диференціювати депресію і осінню нудьгу, або дефіцит вітамінів. Скринінг на депресію можна пройти самостійно, наприклад, знайшовши в інтернеті і відповівши на питання тесту долікарської оцінки вираженості депресії (шкала Бека або шкала Занга). А по-друге, все-таки звернутися за допомогою: адже діагностичну цінність мають тільки дослідження, проведені фахівцем.

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Якщо у вас ніколи раніше не було депресії, то почніть з сімейного лікаря . Оскільки деякі симптоми такого стану бути пов'язані з фізичним станом – дефіцитом мікроелементів, гормональними розладами і т.д. Також допоможуть невролог і психотерапевт.

Чи обов'язково при депресії йти до лікаря?

Обов'язково, оскільки це захворювання не пройде саме по собі, воно буде тільки прогресувати без надання допомоги – як і будь-яку недуга. Це головна причина, чому депресії не можна соромитися і потрібно лікувати. Тільки лікар визначить, яка саме у вас ступінь депресії: легка, помірна або важка.

Тільки лікар визначить, яка саме у вас ступінь депресії
Тільки лікар визначить, яка саме у вас ступінь депресії / Фото: freepik.com

При перших двох станах часто можна обійтися без медикаментів, лікар підкаже методи самодопомоги, призначить вітамінні комплекси, можливо фізіотерапію. Якщо ж депресія середнього ступеня, то рекомендують психотерапевтичну допомогу. А при середньому важкому і дуже важкому рівні депресії обов'язково треба приймати антидепресанти.

Підбір антидепресанту – компетенція лікаря-психіатра, можна призначати препарати собі самостійно, тим більше вони продаються за рецептами. Прийом ліків відбувається тільки під його наглядом. Не варто боятися антидепресантів, вони допомагають відрегулювати метаболізм мозку.

Також ми писали, як уникнути депресії після відпустки.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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