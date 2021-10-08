Як відрізнити осінню нудьгу від депресії

Сонливість часто виникає восени, при недоліку сонячного світла. Але якщо настрій постійно пригнічений і виникають суїцидальні думки – час бити на сполох

Відрізнити осінню нудьгу від депресії важливо, щоб своєчасно вжити заходів / Фото: freepik.com

Якщо протягом двох тижнів вас турбують тривожність, нездатність концентруватися, різкий набір або втрата ваги, то можливо у вас депресія . Як ще проявляється депресія, чим небезпечне такий стан і як відрізнити депресію від сезонної осінньої хандри – порадами поділилися в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Чому восени ми нудьгу і засмучуємося

З настанням холодів більшість з нас стають сумніше, але це не означає, що у вас саме депресія. Справа в тому, що зміна світлового дня (дні коротші, а ночі стають все довшими), відбивається і на організмі людини. Як пояснює кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко, на зниження сонячної активності людський організм реагує підвищеним виробленням гормону мелатоніну.

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Він пригнічує серотонін, гормон радості, і людина відчуває себе більш апатичною, сонливою. І, хоча ми "сповільнюється", але при звичайній осінньої хандри нам все ж хочеться спілкуватися з друзями, ми не втрачаємо інтересу до життя. А позбутися від осінньої апатії допомагають приємні і корисні хобі, музика, танці, спорт, здорове харчування, яскраві речі в гардеробі, медитації, прогулянки, планування роботи і т.д. Депресія ж "виглядає" інакше.

Як розпізнати депресію: основні симптоми

Соромитися депресії не потрібно, це найпоширеніше розлад в плані емоційного здоров'я в світі. Статистика ВООЗ говорить про те, що щорічно депресію діагностують у більш ніж 300 мільйонів людина! Запідозрити захворювання можна за такими ознаками:

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постійно пригнічений настрій,

відсутність задоволення від справ, які раніше приносили радість,

різко знижений інтерес до будь-яких активностей,

різкий набір або втрата ваги,

порушення сну, безсоння,

зайва збудженість або навпаки – пригальмування,

різко виникає втома, навіть якщо ви тільки прокинулися,

постійне почуття провини, відчуття власної меншовартості, почуття невдахи,

постійні думки про смерть і / або спроби нашкодити собі, спроби самогубства.

Якщо пропав інтерес до життя, апетит і енергія, то можливо у вас депресія / Фото: freepik.com

Якщо як мінімум 5 ознак з них виявляються у людини довше двох тижнів, то вже реально діагностувати захворювання і почати вживати заходів.

Що робити при тривалому депресивному стані

По-перше, диференціювати депресію і осінню нудьгу, або дефіцит вітамінів. Скринінг на депресію можна пройти самостійно, наприклад, знайшовши в інтернеті і відповівши на питання тесту долікарської оцінки вираженості депресії (шкала Бека або шкала Занга). А по-друге, все-таки звернутися за допомогою: адже діагностичну цінність мають тільки дослідження, проведені фахівцем.

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Якщо у вас ніколи раніше не було депресії, то почніть з сімейного лікаря . Оскільки деякі симптоми такого стану бути пов'язані з фізичним станом – дефіцитом мікроелементів, гормональними розладами і т.д. Також допоможуть невролог і психотерапевт.

Чи обов'язково при депресії йти до лікаря?

Обов'язково, оскільки це захворювання не пройде саме по собі, воно буде тільки прогресувати без надання допомоги – як і будь-яку недуга. Це головна причина, чому депресії не можна соромитися і потрібно лікувати. Тільки лікар визначить, яка саме у вас ступінь депресії: легка, помірна або важка.

Тільки лікар визначить, яка саме у вас ступінь депресії / Фото: freepik.com

При перших двох станах часто можна обійтися без медикаментів, лікар підкаже методи самодопомоги, призначить вітамінні комплекси, можливо фізіотерапію. Якщо ж депресія середнього ступеня, то рекомендують психотерапевтичну допомогу. А при середньому важкому і дуже важкому рівні депресії обов'язково треба приймати антидепресанти.

Підбір антидепресанту – компетенція лікаря-психіатра, можна призначати препарати собі самостійно, тим більше вони продаються за рецептами. Прийом ліків відбувається тільки під його наглядом. Не варто боятися антидепресантів, вони допомагають відрегулювати метаболізм мозку.

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