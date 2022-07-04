Як блокувати неприємні флешбеки з 24 лютого – лайфхак психолога

В Telegram-каналі “Психологічна підтримка” розповіли про вправу для блокування негативних спогадів / Фото: Колаж: Сьогодні
Українці досі пам’ятають перший день війни, коли життя поділилося на до та після. Вони покинули рідний дім під звук сирени, прокинулися від почутих вибухів у місті чи просиділи добу в холодному укритті з дітьми. Пройшло понад 4 місяці, а флешбеки та дежавю з 24 лютого досі з’являються перед сном та після пробудження. В Telegram-каналі "Психологічна підтримка" розповіли про вправу для блокування негативних спогадів.
Але війна — це непередбачуване і швидкозмінне явище, багате на різні тригери, які сприяють мимовільному пожвавленню травматичного досвіду, тобто в нашу психіку вриваються флешбеки і відчуття дежавю. Навіть незначні зміни стратегії війни повертають нас у минуле, а це минуле може стати якорем, який занурить у стан депресії, – пишуть в Telegram-каналі.
Крок 1
Візьміть аркуш паперу, ручку та знайдіть комфортне місце для виконання вправи. Опісля уявіть своє життя через рік, відповівши на наступні запитання:
- Яким я буду?
- Як я виглядатиму?
- Що за одяг на мені буде?
- Де я буду жити?
- Хто буде поряд зі мною?
- Ким і де я працюватиму?
Крок 2
Дайте відповідь на найголовніше запитання вправи: як мені діяти сьогодні, щоб реалізувати протягом 12 місяців бажане?
Крок 3
Візьміть аркуш паперу та розділіть його на 4 колонки, виконавши наступне:
- У першій колонці опишіть, яким уявляєте своє майбутнє.
- У другій колонці зауважте про кроки досягнення цілей.
- У третій колонці зазначте можливі труднощі на шляху до бажаного.
- У четвертій колонці запишіть, як долатимете труднощі та хто зможе допомогти.
І пам'ятайте, що плисти за течією можна, але течія завжди буде нав'язувати, що вам відчувати, що робити, про що думати і як жити. А от з моменту прийняття рішення нести відповідальність за своє майбутнє ви стаєте вільною людиною! – зауважили психологи в Telegram-каналі.
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