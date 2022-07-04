Как блокировать неприятные флешбеки с 24 февраля – лайфхак психолога

В Telegram-канале "Психологическая поддержка" рассказали об упражнение для блокировки негативных воспоминаний / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы до сих пор помнят первый день войны, когда жизнь разделилась на до и после. Они покинули родной дом под звук сирены, проснулись от услышанных взрывов в городе или просидели сутки в холодном укрытии с детьми. Прошло более 4 месяцев, а флешбеки и дежавю с 24 февраля появляются перед сном и после пробуждения. В Telegram-канале "Психологическая поддержка" рассказали об упражнение для блокировки негативных воспоминаний.

Но война — это непредсказуемое и быстротечное явление, богатое разными триггерами, способствующими непроизвольному оживлению травматического опыта, то есть в нашу психику врываются флешбеки и ощущения дежавю. Даже незначительные изменения стратегии войны возвращают нас в прошлое, а это прошлое может стать якорем, который погрузит в депрессию, – пишут в Telegram-канале.

Шаг 1

Возьмите лист бумаги, ручку и найдите удобное место для выполнения упражнения. После представьте свою жизнь через год, ответив на следующие вопросы:

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Каким я буду? Как я буду выглядеть? Что за одежда на мне будет? Где я буду жить? Кто будет рядом со мной? Кем и где я буду работать?

Шаг 2

Дайте ответ на самый главный вопрос упражнения: как мне действовать сегодня, чтобы реализовать в течение 12 месяцев желаемое?

Шаг 3

Возьмите лист бумаги и разделите его на 4 колонки, выполнив следующее:

В первой колонке опишите, как представляете свое будущее. Во второй колонке напишите о шагах для достижения целей. В третьей колонке укажите возможные трудности на пути к желаемому. В четвертой колонке отметьте, как будете преодолевать трудности и кто сможет помочь.

И помните, что плыть по течению можно, но течение всегда будет навязываться. , что вам чувствовать, что делать, о чем думать и как жить. А вот с момента принятия решения нести ответственность за свое будущее вы становитесь свободным человеком! – отметили психологи в Telegram-канале.

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