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Припиніть це робити: 5 звичок, які руйнують життя людей

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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28 червня, 12:00
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Психологи розповіли, як типові звички погіршують якість життя
5 звичок, які руйнують життя людей
5 звичок, які руйнують життя людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Життя минає, а ви не отримуєте від нього задоволення і помітили регрес власного розвитку? В Telegram-каналі Психологічна підтримка розповіли про 5 звичок, які руйнують життя людей. Спойлер: ви робите їх систематично, не помічаючи цього, а вони є основною причиною негараздів.

1 – не відкладайте справи на потім

Людям властиво постійно відкладати щось важливе чи складне у виконанні на завтра. Як результат, не все реалізовано. Робіть задумане одразу, бо час — це найцінніший ресурс.

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Людині, якій властиво відкладати все на завтра, варто задуматися про те, що одного разу вона може виявити — життя проходить мимо, – зауважують у Telegram-каналі.

2 – не звинувачуйте навколишніх людей у своїх проблемах

Є люди, які постійно чимось незадоволені та звинувачують у своїх проблемах інших. Не шукайте винних у власних факапах! Психологи рекомендують не перекидати відповідальність за скоєне на когось.

Спілкування з такими людьми нічого, крім почуття відторгнення і бажання швидше цієї людини позбутися і кудись піти, не викликає. Безумовно, брати на себе відповідальність за своє життя досить складно, але саме так роблять дорослі свідомі люди, – зауважують у Telegram-каналі.

3 – не приховуйте своїх почуттів

Люди часто приховують свої почуття, ускладнюючи комунікацію з рідними. Вони одягнули рожеві окуляри і думають, що інші вміють читати думки. Але реальність інша.

Таким людям варто розуміти: ви ніколи не будете почуті, якщо весь час триматимете рота на замку. Наші почуття — це наше відображення, і не говорити про них – означає не бути собою, – зауважують в Telegram-каналі.

4 – не терпіть до останнього

Будьте щирими зі співрозмовниками, не стримуючи почуттів та емоцій, бо раніше чи пізніше вони в вас вибухнуть. Наслідки можуть бути руйнівними.

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До цієї звички належить і накопичення емоцій. Наприклад, є люди, які досить довго ігнорують фізичний біль і звертаються до лікаря тільки тоді, коли цей біль стає нестерпним. Від лікаря в такому разі можна почути фразу: "А де ж ви раніше були?" На що зазвичай такі люди відповідають, що чекали, коли біль сам стихне, хвороба зникне тощо, – зауважують у Telegram-каналі.

5 – не обманюйте людей

Будьте собою та не обманюйте інших, щоб сформувати в оточення найкращі враження про себе. Правда раніше чи пізніше вийде назовні, а стосунки з людьми погіршаться після вигаданої казки про ваше життя.

До того ж момент викриття може поставити вас у незручне становище, що також може суттєво позначитися і на вашій самооцінці, – зауважують у Telegram-каналі.

Раніше ми розповідали, чому матюкатися корисно під час війни – відповідь психолога.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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