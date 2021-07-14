Відома російська модель відфутболила Каньє Веста

Ірина Шейк запропонувала Каньє Уест бути друзями / Фото: Getty Images, AFP

Після розлучення з Кім Кардаш'ян в Мережі заговорили про роман Каньє Веста з відомою моделлю російського походження Іриною Шейк.Поводом для чуток стали спільні фото пари на відпочинку у Франції . Але як розповів інсайдер, зірка глянцю і подіумів не збирається зустрічатися з репером – Ірина Шейк запропонувала Каньє Весту бути друзями.

Як розповів інсайдер виданню Page Six, Каньє запрошував Ірину відвідати разом Тиждень моди в Парижі, але вона відмовилася.

Каньє подобається Ірині, але як друг, вона не хоче з ним стосунків. Вона не хоче, щоб всі думали, що вони зустрічаються, як про це б писала преса. Якби вона погодилася на спільну поїздку, вона б читала про їхні стосунки весь наступний місяць, – розповів інсайдер.

Ірина Шейк і Каньє Уест / Фото: Getty Images

Інсайдер зазначив, що Ірині подобається бути одній і про нові стосунки вона поки не думає. У неї успішна кар'єра і дочка, якій вона намагається присвячувати весь свій час.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест уклали шлюб у 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і Псалм.

Дивіться відеосюжет про розлучення Кім і Каньє:

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