Іван Дорн в футболці з написом "Несе Галя воду" засвітився в компанії російських зірок в Каннах

Український артист відправився на Каннський кінофестиваль представляти фільм, в якому зіграв другорядну роль. На фотоколл Дорн прийшов в оригінальній футболці

Юрій Колокольников, Чулпан Хаматова, Іван Дорн та Юлія Пересільд в Каннах / Фото: Getty Images

Співак Іван Дорн, який вчора епатажно прибув на червону доріжку разом з російськими акторами, відвідав фотоколл фільму "Петрови в грипі", в якому зіграв в одній зі сцен. Для виходу артист обрав стильний casual-образ світлих відтінків. Головною родзинкою став напис на його футболці – Galya Carries Water, що в перекладі українською означає слова зі знаменитої української народної пісні – "Несе Галя воду".

Разом з Дорном на фотоколлі були російські актори, який зіграли головні ролі у фільмі: Юлія Пересільд, Чулпан Хаматова та Юрій Колокольников.

Іван Дорн в футболці з українським мотивом на фотоколле Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Також на Каннський кінофестиваль приїхала і дружина Івана Дорна, Анастасія Новікова. Але на червоній доріжці дівчина не з'явилася.

Скріншот Instagram

Іван Дорн зіграв у фільмі "Петрови в грипі" не головну роль, але сцена з його участю триває цілих 18 хвилин без перерв.

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Кінострічка "Петрови в грипі" є екранізацією роману Олексія Сальникова. За сюжетом, сім'я автослюсаря Петрова хворіє на грип, після чого їхнє реальне життя змішується з галюцинаціями.

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