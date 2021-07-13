Иван Дорн в футболке с надписью "Несе Галя воду" засветился в компании российских звезд в Каннах

Украинский артист отправился на Каннский кинофестиваль представлять фильм, в котором сыграл второстепенную роль. На фотоколл Дорн пришел в оригинальной футболке

Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн и Юлия Пересильд в Каннах / Фото: Getty Images

Певец Иван Дорн, который вчера эпатажно прибыл на красную дорожку вместе с российскими актерами, посетил фотоколл фильма "Петровы в гриппе", в котором сыграл в одной из сцен. Для выхода артист выбрал стильный casual-образ светлых оттенков. Главной изюминкой стала надпись на его футболке – Galya Carries Water, что в переводе на украинский означает слова из знаменитой украинской народной песни – "Несе Галя воду".

Вместе с Дорном на фотоколле были российские актеры, который сыграли главные роли в фильме: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Юрий Колокольников.

Иван Дорн в футболке с украинским мотивом на фотоколле Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Также на Каннский кинофестиваль приехала и супруга Ивана Дорна, Анастасия Новикова. Но на красной дорожке девушка не появилась.

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Иван Дорн сыграл в фильме "Петровы в гриппе" не главную роль, но сцена с его участием длится целых 18 минут без перерывов.

Кинолента "Петровы в гриппе" является экранизацией романа Алексея Сальникова. По сюжету, семья автослесаря Петрова заболевает гриппом, после чего их реальная жизнь смешивается с галлюцинациями.

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