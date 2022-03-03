Інстаграм дня: профіль Баби Наді, яка рофлить росіян та публікує курйози про війну / Фото: Instagram: babanadya_ua

Український народ не зламати попри 8-й день війни, яку розпочала Росія проти України 24 лютого. Росіяни щодня показують свою непрофесійність: не лише на війні, а й в знанні мов. Їх місцева ведуча під час ефіру переплутала визначення слова "Паляниця" (хлібина. – Ред.), сказавши, що це полуниця. В Мережі почали створювати десятки мемів про курйозний випадок. Один з фанових профілів в Instagram для підняття настрою та патріотичного духу – Баби Наді.

Дебютний допис у профілі Баби Наді з’явився 1 березня. На її сторінці – понад 41 тис. читачів. В описі профілю зазначено географічне розташування персонажа.

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Я Баба Надя. Я з України, – пише в профілі Instagram.

Емоції персонажа на головному фото натякають, що Україна нізащо не віддасть українські землі російському агресору. Воїни та головнокомандувачі боротимуться до кінця за незалежність держави.

Підписники Баби Наді активні на сторінці, бо оцінили гумор персонажа. У жартах бабусі закарбовані незламний дух України та нікчемність ворога. Курйозні меми зрозуміють не лише українці, а й світ.

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Догортала до початку. Це шедеврально! – пишуть в коментарях.

У вас геніальні дописи, – пишуть в коментарях.

Ви кайф! – пишуть в коментарях.

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