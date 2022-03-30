Художниця створює ілюстрації з українським характером, а зароблені гроші надсилає армії

Художниця за допомогою ілюстрацій допомагає українській армії / Фото: instagram.com/rusina.tata/

У найважчий час для кожного з нас ми в жодному разі не повинні падати духом, ну і, звичайно, за можливості потрібно намагатися підбадьорювати інших. Нещодавня порція мемів про Чорнобаївку, які "облятіли" Instagram і Facebook, на славу нас повеселила, але яке ж щастя, коли мистецтво несе не лише естетичне задоволення, а й користь – дивіться, як дівчина за допомогою ілюстрацій збирає гроші для армії України.

Ната Русіна малює на замовлення, а всі кошти передає фонду SaveLIFE та благодійним організаціям України. Її роботи зрозуміють лише українці, котрі не сумніваються у нашій перемозі!

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Художниця за допомогою ілюстрацій допомагає українській армії / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художниця за допомогою ілюстрацій допомагає українській армії. / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художниця за допомогою ілюстрацій допомагає українській армії / Фото: instagram.com/rusina.tata/

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Художниця за допомогою ілюстрацій допомагає українській армії / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художниця за допомогою ілюстрацій допомагає українській армії / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художниця за допомогою ілюстрацій допомагає українській армії / Фото: instagram.com/rusina.tata/

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Художниця за допомогою ілюстрацій допомагає українській армії / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художниця за допомогою ілюстрацій допомагає українській армії / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художниця за допомогою ілюстрацій допомагає українській армії / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художниця за допомогою ілюстрацій допомагає українській армії / Фото: instagram.com/rusina.tata/

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