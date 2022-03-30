Художница создает иллюстрации с украинским характером, а заработанные деньги отправляет армии

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

В самое тяжелое время для каждого из нас мы ни в коем случае не должны падать духом, ну и, конечно, при возможности нужно стараться подбадривать других. Недавняя порция мемов о Чернобаевке, которые "облетели" Instagram и Facebook, на славу нас повеселила, но какое же счастье, когда искусство несет не только эстетическое удовольствие, но и пользу – смотрите, как девушка с помощью иллюстраций собирает деньги для армии Украины.

Ната Русина рисует на заказ, а все средства передает фонду SaveLIFE и благотворительным организациям Украины. Ее работы поймут только украинцы, которые не сомневаются в нашей победе!

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Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

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Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

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Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

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