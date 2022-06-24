Хімічна дієта діабетиків – чому це харчування популярне для схуднення

Хімічна дієта доктора Усами Хамді допомогла схуднути не лише діабетикам, тому таке харчування популярне
Люди, що дотримуються хімічної дієти, можуть схуднути і забути про гнітюче почуття голоду: адже проте протеїни дають відчуття ситості надовго. Принаймні так обіцяє доктор медицини та філософії Усама Хамді у своїй книзі.
Цей тип дієти був розроблений як якісне засіб регулювання ваги у людей, що страждають на різні ендокринні розлади, зокрема, діабет. Однак підходить усім, хто хоче привести свою вагу до норми. Світова популярність прийшла до Усами Хамди в результаті виходу до тиражу його книги під назвою "Діабетик прорив".
Отже, год те ж має на увазі під собою хімічна дієта? Зважування та записування результатів щодня – обов'язкова умова хімічної дієти Усами Хамді. Слід придбати якісні ваги, наприклад електронні, що дають мінімальну похибку у показаннях.
А ще коли в посібнику чи меню не вказано певну кількість припустимої їжі, можна їсти до відчуття насичення. Однак треба постаратися не переїдати. Якщо ж ви раптово відчуєте сильні позиви голоду між звичайними прийомами їжі, можна з'їсти помідор чи огірок.
А ось картопля, білий рис, солодощі, алкоголь доведеться виключити з раціону, овочі – готувати у киплячій воді, не додаючи олії та солі. З м'ясного можна тільки нежирну рибу та м'ясо, від копченостей, сосиску та інших перероблених продуктів теж доведеться відмовитись.
Слід випивати достатню кількість води протягом усієї дієти. Орієнтовна норма 1.5-2 літра рідини на добу. Відмовлятися від улюблених напоїв, кави чи чаю не потрібно.
Однак від цукру та молока доведеться утриматися, як і від цукрозамінників, включаючи стевію. Починати дієту за методом Хамді можна тільки після консультації зі своїм лікарем і дієтологом. Оскільки такий тип харчування включає багато яєць і все-таки не повністю збалансований.
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