Хімічна атака – що робити, якщо немає протигазу та як уникнути отруєння хлором чи аміаком

У разі хімічної атаки, якщо немає протигазу, уникнути отруєння допоможе марлева пов'язка, змочена розчином соди або оцту / Фото: yaroslav.ua, livejournal

Наразі жодної хімічної атаки в Україні не було і з хімічними підприємствами теж усе гаразд. Проте російські окупанти постійно намагаються зруйнувати важливі об'єкти тому вивчаємо, як діяти у разі хімічної атаки та нехай нам це не знадобиться.

Найкраще захистить наші органи дихання у разі хімічної атаки протигаз, але будемо чесними – дістати його зможуть одиниці. Тому наперед краще приготувати пов'язки з марлі та вати , їх потрібно змочувати приготованим розчином.

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Найкраще захистить наші органи дихання у разі хімічної атаки протигазу, якщо зможете дістати його – відмінно / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Для розчинів знадобиться питна сода (використовувати при атаці хлором) та кислота – оцтова або лимонна (при атаці аміаком). Тому, щоб бути спокійними, запасіться:

2-ма порожніми пляшками по 0,5 з-під мінералки або соку

водостійким маркером

содою

лимонною кислотою

та чистою водою.

В одній пляшці приготуйте засіб захисту від хлору, у другій – від аміаку. На 0,5 літра води візьміть 1 ст. ложку соди (для хлор-атаки), а у другій 0,5 літрів води – 1 ст. ложку лимонної чи оцтової кислоти (для аміачної атаки).

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При атаці аміаком потрібно ховатися у підвалі, а при атаці хлором, навпаки – на висоті / Фото: ТРК Донбасс онлайн

Як правильно використовувати розчини? Де ховатися від хлору, а де – від аміаку? Як зберігати такі розчини – пам'ятку, яка врятує ваше життя, читайте Vogue.ua .

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