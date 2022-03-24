Смог від пожеж і не лише – 5 порад, як захистити здоров'я

Запах диму в повітрі – не просто неприємність, смог шкідливий для дітей, людей похилого віку, людей з хворобами серця та легенів. Як захиститися від смогу – у статті

Зміг від пожеж або вихлопних газів шкідливий, а захистити здоров'я при виході на вулицю допоможуть респіратор або, в крайньому випадку, маска. / Фото: istockphoto.com

Запах диму вранці останнім часом непокоїть не лише мешканців столиці: за повідомленнями ДСНС, це – смог. Як можна захиститися від смогу і чим небезпечний такий "дим" – розповіли в МОЗ України.

Чим небезпечний зміг для людини

Змогом називають один із видів забруднення повітря , причому це не тільки через погану екологію, промислові або автомобільні вихлопні гази. Після обстрілів військами РФ мирних міст з'являються масові пожежі, у результаті повітря виділяється велика кількість смогу.

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Смог опасен, поэтому при загрязненном воздухе не выходите на улицу без респиратора. / Фото: istockphoto.com

Він може бути особливо небезпечний для вразливих груп населення: дітей, літніх людей з хронічними захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи. У змозі містяться такі шкідливі речовини, як отруйний газ – діоксид азоту, а також оксид вуглецю, який порушує здатність крові доставляти кисень до тканин, через що починаються спазми судин, знижується імунітет. Не менш шкідлива речовина – сірчистий ангідрид.

Як захистити себе від смогу

Дізнатися, наскільки забруднене смогом повітря , можна на офіційних сторінках у соціальних мережах Центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України, слідкуйте за прогнозом. Якщо показники повітря не відповідають нормам, то:

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Намагайтеся не виходити на вулицю і закрити всі вікна, також не варто провітрювати квартиру. У випадку, коли вийти на вулицю необхідно, надягніть респіратор, у крайньому випадку маску та захисні окуляри. Після повернення додому – відразу змініть одяг та прийміть душ. У приміщенні щонайменше рази на добу потрібно робити вологе прибирання. Займатись спортом на вулиці при високій концентрації смогу в повітрі не варто. Пийте більше чистої води.

Що робити, якщо надихалися смогом

Якщо почало першити в горлі, з'явився нежить, сльозотеча, кашель, стало важко дихати, то треба прополоскати горло сольовим розчином . При погіршенні стану обов'язково зверніться по допомогу до лікаря. Людям із хронічними захворюваннями легень та інших органів дихання важливо завжди мати при собі ліки, які ви приймаєте на постійній основі.

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