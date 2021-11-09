Хейлі Бібер знялася у рекламі Victoria's Secret. Модель шикарна, білизна не дуже (фото)

Хейлі Бібер у новій фотосесії для Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret
Victoria's Secret представили нового посла бренду – американську модель Хейлі Бібер. Бренд уже випустив нову рекламну кампанію. На фото Хейлі позує у трьох комплектах спідньої білизни: у білому з чорним мереживом, такому ж фіолетовому та лавандовому образі з червоною окантовкою.
Я дуже рада оголосити, що приєднуюсь до Victoria's Secret – платформи, в рамках якої сильні жінки можуть використовувати свій голос автентичним чином. Буду рада співпраці з VS у цій подорожі та у майбутньому! – прокоментувала співробітництво Хейлі.
Цього року бренд білизни Victoria's Secret оголосили про те, що більше не влаштовуватимуть щорічне шоу "ангелів" . Натомість компанія перепрофілювалася і зробила ставку не на зовнішності дівчат, а на їх досягнення.
Так, до співпраці Victoria's Secret запросили представниць різних професій, серед яких актриса Пріянка Чопра, футболістка Меган Рапіно, адвокат Палома Есслер. Тепер компанію дівчатам склала і модель Хейлі Бібер.
Цікаво, що багато хто вже розкритикував вибір бренду. Справа в тому, що керівництво компанії говорить про інклюзивність та різноманітність, а насправді вибирають обличчям бренду популярну модель з ідеальними формами.
До всього під критику потрапила нова капсула Victoria's Secret. Білизна та одяг для сну з шовку виглядають надто несмачними, особливо – леопардовий комплект.
Вартість одного комплекту складає 298 доларів (близько 7750 грн.).
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