Грози атакують, спека спадає: якою буде погода в Україні завтра

Стовпчики термометра в деяких регіонах країни опустяться до +21 градуса. Але ще Україну заливатимуть дощі з грозами.

Якою буде погода в Україні 20 липня / Фото: скриншот

Українці зітхнуть з полегшенням, адже спека в +36 плавно спадає, а остудити гарячу землю вирішили грози. Тому у вівторок, 20 липня, виходячи з дому – не забудьте парасольку. Кому буде легше дихати під +21, а кого накриють дощі – далі матеріалі.

У вівторок, за даними Укргідрометцентру, по всій Україні температура повітря почне спадати. Найбільше це відчують західні регіони – Чернівці та Івано-Франківськ, де температура опуститься до + 21-23 градусів. А найменше температура повітря змінитися в Запоріжжі і Херсоні – там очікуються +35.

Погода в Україні на вівторок 20 липня / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Києві теж стане приємнішою – температура повітря опуститься до 26-28 градусів. Але дощів не очікується.

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Чого не скажеш про західні та частково центральні регіони, а також про південь України, де прогнозують не просто дощі, а грози. Тому тим, хто планував помити машину або вікна у будинку – порада зупинитися, щоб ваша робота не була марною.

А ось, що точно буде не марним, так це заготовки на зиму. Наприклад, є швидкий спосіб заморозити малину на зиму в силіконових формочках. У малини зараз сезон! А якщо раптом ви ще не придумали, чим зайнятися цього літа, шукайте лайфхаки в нашому календарі – адже попереду ще половина літа.

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