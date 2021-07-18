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Спека відступає: кого завтра порадують +23, а кого – накриють потужні грози

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
18 липня, 18:35
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У понеділок Україну чекають грози та зливи. На заході очікується 24-26 градусів, а вся інша територія країни все так само буде грітися під 30-35 градусів спеки
Якою буде погода в Україні 19 липня
Якою буде погода в Україні 19 липня / Фото: Unsplash

Нестерпна спека, від якої вже всі втомилися і сто п'ятдесят разів розтанули, відступає. Правда радісні +24 градуси отримають тільки жителі західних областей, але це вже хороший початок. А все тому, що до нас ідуть атмосферні фронти північного циклону Christoph, який знизить температуру не тільки в західних, а й частково на півночі і в центрі.

Як свідчать дані Укргідрометцентру, в понеділок Україну чекають грози та зливи: на заході очікується 24-26 градусів. У Житомирській, Чернігівській, Вінницькій та Київській областях – середня температура буде +31. А ось решта території України все так само буде грітися під 30-35 градусів спеки.

Погода в Україні на понеділок 19 липня
Погода в Україні на понеділок 19 липня / Фото: meteo.gov.ua

При цьому дощі і навіть з грозами очікуються в більшості областей. У понеділок сильні зливи зі шквалами передають на заході, півночі та місцями в центральних областях.

Як ви вже зрозуміли, понеділок почнеться з хороших новин – легкого охолодження на вулиці. Можете відсвяткувати цю подію чашкою холодної кави, щоб підбадьорити свій сніданок. Як приготувати фраппе, глясе або бамбл-каву – ми писали тут.

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Потім варто заглянути в гороскоп і дізнатися, що вас чекає на цьому тижні. А потім можна одягатися і йти підкорювати колег своїм розумом, талантом і можна зовнішнім виглядом. Якщо дозволяє дрес-код – розбавте свій робочий образ топом без бретелей, разом з брюками вільного крою, високою посадкою і жакетом, ви будете виглядати неперевершено. А ще ми розповідали, як зібрати класні образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим і фіолетовим.

Дивіться відео: світ страждає від екстремальних погодних явищ

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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