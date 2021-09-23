Гороскоп на сегодня 23 вересня для всіх знаків зодіаку: Терези, не розпиляйтеся на дрібниці

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 23 вересня 2021 року. День сприяє прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки своєї свідомості. Але не пускайте туди сторонніх.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Овна

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На вас чекає специфічний день. Відкладіть усі ділові переговори і не говоріть сьогодні про те, в чому не впевнені стовідсотково. Неуважне ставлення до свого здоров'я може вам дорого коштувати. Вчіться себе берегти.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Тельця

Вам сьогодні доведеться зайнятися роботою, яка не надасть особливого задоволення. І відкрутитися не вийде, тому що це загрожує наслідками. Якщо не знаєте, як вчинити, прислухайтеся до порад оточуючих, а не покладайтеся на інтуїцію.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Близнят

Ви чітко розумієте, що вам потрібно. Досягнете ви бажаного чи ні – залежить тільки від вас. Дійте не поспішаючи, ретельно плануючи свої ходи і відступи. Але не давайте розгулятися своїй уяві сьогодні.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Рака

Всі серйозні справи краще відкласти на інший день, а сьогодні присвятити особистим потребам. Ви з подивом виявите, що приказка "Коли почав орати, так у сопілку не грати" саме про вас. Тож не втрачайте часу даремно.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Лева

Сьогодні важливо бути дуже уважними й акуратними. Не чиніть опір змінам: вони або пройдуть повз вас, або змінять ваше життя на краще. Будьте спокійні – багато що залежить від вашої старанності.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Діви

Будьте готові до того, що сьогодні все піде не так, як ви хотіли. Замість роботи на вас чекає неробство, а замість спілкування – горда самотність. А ще у вас раптом відкриється дар бачення ситуації, але ненадовго, тож покваптеся.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Терезів

Неприємностей сьогодні не передбачається, удача буде на вашому боці, а заплановані справи вирішаться без проблем, начебто самі по собі. Подумайте, на що вам варто витратити вивільнені сили, і не розпиляйтеся на дрібниці.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Скорпіона

Вислухайте кожного, хто буде ділитися з вами корисною інформацією та порадами. Ви дізнаєтеся багато нового. Але робити ви маєте право по-своєму – не помилитеся. Проявіть обережність на дорозі, і не лізьте на рожен.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Стрільця

На вас чекає доволі напружений день. Старі справи потребують швидкого завершення, а на порозі вже з'являться нові завдання. Але ви не будете відчувати втоми і розчарування – вас захопить сам процес.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Козорога

Вам доведеться взяти на себе відповідальність і якісь зобов'язання в робочих питаннях. Людський фактор ніхто не відміняв – тож виручайте. Можливо, вже завтра вам теж знадобиться підмінитися.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Водолія

Життя мінливе, і з цим ви нічого не зможете вдіяти. Сьогодні вчергове щось з'явиться, а щось піде. Змиріться з цим і дійте за обставинами. Постарайтеся викроїти час для релаксу.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Риб

Ви сьогодні потрапите в центр загальної уваги. Стримуйте свої амбіції і перегляньте задумане – ви ще встигнете внести корективи. Ретельно перевірте свою готовність до важливої зустрічі і ризикуйте.

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