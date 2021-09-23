Гороскоп на сегодня 23 сентября для всех знаков зодиака: Весы, не распыляйтесь на мелочи

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 23 сентября 2021 года. День способствует проявлению внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания. Но не пускайте туда посторонних.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Овна

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Вас ждет специфический день. Отложите все деловые переговоры и не говорите сегодня о том, в чем не уверены на все сто. Невнимательное отношение к своему здоровью может вам дорого стоить. Учитесь себя беречь.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Тельца

Вам сегодня придется заняться работой, которая не доставит особого удовольствия. И отвертеться не получится, потому что это чревато последствиями. Если не знаете, как поступить, прислушайтесь к советам окружающих, а не полагайтесь на интуицию.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Близнецов

Вы четко понимаете, что вам нужно. Достигнете вы желаемого или нет – зависит только от вас. Действуйте не спеша, тщательно планируя свои ходы и отступления. Но не давайте разгуляться своему воображению сегодня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Рака

Все серьезные дела лучше отложить на другой день, а сегодня посвятить личным потребностям. Вы с удивлением обнаружите, что поговорка "делу – время, потехе – час" как раз про вас. Так что не теряйте времени даром.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Льва

Сегодня важно быть очень внимательными и аккуратными. Не сопротивляйтесь переменам: они либо пройдут мимо вас, либо изменят вашу жизнь к лучшему. Будьте спокойны – многое зависит от вашей исполнительности.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Девы

Будьте готовы к тому, что сегодня все пойдет не так, как вы хотели. Вместо работы вас ждет безделье, а вместо общения – гордое одиночество. А еще у вас вдруг откроется дар видения ситуации, но ненадолго, так что поспешите.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Весов

Неприятностей сегодня не предвидится, удача будет на вашей стороне, а запланированные дела решатся без труда, как будто сами по себе. Подумайте, на что вам стоит потратить высвободившиеся силы, и не распыляйтесь на мелочи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Скорпиона

Выслушайте каждого, кто будет делиться с вами полезной информацией и советами. Вы узнаете много нового. Но вот поступать вы вправе по-своему – не ошибетесь. Проявите осторожность на дороге, и не лезьте на рожон.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Стрельца

Вас ожидает достаточно напряженный день. Старые дела потребуют быстрого завершения, а на пороге уже появятся новые задачи. Но вы не будете чувствовать усталости и разочарования – вас увлечет сам процесс.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Козерога

Вам придется взять на себя ответственность и какие-то обязательства в рабочих вопросах. Человеческий фактор никто не отменял – так что выручайте. Возможно, уже завтра вам тоже понадобится подмена.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Водолея

Жизнь переменчива, и с этим вы ничего не сможете поделать. Сегодня в очередной раз что-то появится, а что-то уйдет. Смиритесь с этим и действуйте по обстоятельствам. Постарайтесь выкроить время для релакса.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2021 года, для Рыб

Вы сегодня попадете в центр всеобщего внимания. Умерьте свои амбиции и пересмотрите задуманное – вы еще успеете внести коррективы. Тщательно проверьте свою готовность к важной встрече и дерзайте.

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