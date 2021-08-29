Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший день тижня та завершення літа будуть бурхливі, ініціативні, діяльні та активні. З'явиться відчуття, що ви зможете переробити купу справ і ще залишаться сили на спілкування з друзями.

Такий бадьорий настрій триватиме до кінця тижня. Людей не покине відчуття всесильності та здатності гори вернути. А навколо лунатимуть компліменти і похвали.

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Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Овни, у вас зросте активність і сила переконання в спілкуванні з партнерами по бізнесу і членами сім'ї. Особисті стосунки напружать у вівторок, але до кінця тижня благополучно налагодяться. Ділові поїздки будуть продуктивні. У вихідні постарайтеся гарненько відпочити і присвятити час улюбленій справі.

Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Тельців може підвести неуважність і напруженість. У середу тримайте себе в руках, інакше ризикуєте заробити проблеми на роботі ба навіть нажити ворогів. А ще це погано позначиться на здоров'ї. Наприкінці тижня обов'язково настройтеся на відпочинок – спілкування з природою піде вам на користь.

Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Близнят чекає сприятлива семиденка щодо спілкування і впливу на оточення. У четвер до вашої думки прислухаються і зроблять, як ви рекомендували. Чудовий час, щоб знайти спільну мову з дітьми, а також іншими родичами. Завдяки любові й відчуттю потрібності ви будете чудово почуватися.

Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Ракам важливо поберегти себе від передозування одержуваною інформацією та поставленими завданнями. У вівторок, щоб уникнути стресу і проблем зі здоров'ям, постарайтеся менше спілкуватися з оточенням і якомога частіше брати паузи для релаксу. Самотність у ці дні піде вам на користь.

Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Початок тижня загрожує Левам неприємностями в особистій сфері. Ви дуже тиснете на партнера, і це може призвести до частих сварок і навіть розриву. Тому побудьте наодинці з собою, а всі романтичні побачення і любовні пригоди краще відкласти до більш сприятливого часу, наприклад на вихідні.

Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Благородство Діви і бажання допомагати всім підряд може призвести наступного тижня до емоційного виснаження. Охочих скористатися вашою добротою буде багато, і вас на всіх не вистачить. Слід навчитися більш вибірково ставитися до людей, які потребують вашої допомоги і турботи.

Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

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Легкість у спілкуванні та розвинена інтуїція – хороші помічники Терезів у вирішенні багатьох проблем на наступному тижні. У четвер випаде шанс на нові знайомства і зв'язки, які вам пропонує випадок, – не пропустіть його. Але будьте обачні й не довіряйте всім підряд – вам загрожує збиток або неприємність.

Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Скорпіонам зірки радять на наступному тижні тримати під контролем свою природну емоційність і перепади настрою. Важливо знаходити спільну мову з людьми, і тоді віддача не змусить себе довго чекати. У середу ви можете розраховувати на допомогу і підтримку оточення, а спілкування з людьми принесе позитив.

Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень у Стрільців складається сприятливо в багатьох сферах. Ваша активність, цілеспрямованість і життєрадісність піде вам на користь. Вихідні дні – вдалий час для домашніх справ і власного розвитку. А ось через проблеми наприкінці тижня переживати не варто – вони надумані.

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Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Козорогам у понеділок не варто з'ясовувати стосунки з оточенням, тому що це не вирішить проблеми, а ще більше посилить їх. Краще з головою поринути у власну роботу і творчий процес. Це виявиться такою плідною справою, що вже до кінця семиденного періоду ви досягнете помітних успіхів.

Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Для Водоліїв майбутній тиждень стане важливим періодом, в який формуватимуться завдання та плани на цілий рік. У середу намагайтеся оптимістично дивитися на життя, проявляти активність у спілкуванні з оточенням, і ваші справи у всіх сферах будуть вдалими. Побережіть здоров'я.

Гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Риби будуть легкі на підйом на наступному тижні. Ваша ініціативність благотворно відіб'ється на робочих і особистих справах. У середині семиденки будьте готові до підступу або перевірок. Вихідні добре провести разом з родиною, тому що в цей час ви виразно відчуєте її любов і підтримку.

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