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Як зустріти осінь і що потрібно встигнути зробити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 серпня, 14:19
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Як підготуватися до осені і що потрібно встигнути зробити до кінця літа, щоб з легкістю відмахнутися від мінорного настрою і продовжувати радіти життю
Як зустріти осінь на позитиві
Як зустріти осінь на позитиві / Фото: Колаж: Сьогодні

До початку осені залишилося всього кілька днів, але навіть цього часу при бажанні вистачить, щоб наповнити останні літні миті незабутніми враженнями. Зате з настанням осінньої пори вам буде про що згадати і зігріватися від думки про літо.

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Отже, що зробити і як провести останні дні літа? Пропонуємо вам корисні лайфхаки.

Налаштуватися на правильний режим

Як зустріти осінь
Як зустріти осінь / Фото: Unsplash

Від вірного настрою, як відомо, залежить половина успіху. Ви ж пам'ятаєте, що з настанням осені теплого і сонячного часу буде все менше. А там ще і переведення годинників не за горами. Тож треба встигати ловити кожен світлий час.

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А тому вже зараз перенастройте свій організм на більш правильний режим – лягати спати раніше і вставати, відповідно, теж. Краще з першими (або хоча б десятими) променями сонця, із задоволенням спостерігаючи, як разом зі світанком прокидається і ваш організм, відчувати свіжий потік енергії нового дня. Позитивний настрій вам забезпечено.

Відчути себе гостем в своєму місті

Як зустріти осінь
Як зустріти осінь / Фото: Unsplash

Якщо ви нещодавно відгуляли відпустку, не поспішайте повністю з неї вистрибувати. Можна влаштувати собі прогулянку по незнайомих місцях власного міста.

Уявіть, що ви турист і продовжіть відчуття відпускної ейфорії, поглянувши навколо іншими очима. Адже навіть у вас під носом є цікаві місця і заклади, де ви жодного разу не бували, і куди, між іншим, прямують приїжджі туристи.

Насититися літніми вітамінами

Як зустріти осінь
Як зустріти осінь / Фото: Unsplash

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Літо швидкоплинне, ще зовсім недавно на прилавках були вишні, а незабаром вже відійдуть кавуни. Згадайте: можливо, в цьому сезоні ви ще жодного разу не їли диню або полуницю?

Саме час надолужити згаяне, насолодившись вітамінами сезону літо-2021. Та ще й зробити кілька баночок малинового варення про запас на холоди.

Зустрітись із друзями

Як зустріти осінь
Як зустріти осінь / Фото: Unsplash

Рутина часто забирає у нас найцінніше – можливість живого спілкування з друзями і близькими людьми. Пікнік на природі з частуваннями, іграми, піснями, гітарою, обговоренням літа, що минає, і планами на найближчу осінь – що може бути краще?

Зафіксуйте у себе в пам'яті друзів у літніх сарафанах і шортах, зі сліпучою засмагою і коктейлями в руці.

Влаштувати фотосесію на природі

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Як зустріти осінь
Як зустріти осінь / Фото: Unsplash

Попередній пункт плавно перетікає в наступний: організуйте фотосесію, щоб красиві види і улюблені обличчя залишалися не тільки в пам'яті, але і в мережі.

Ці знімки зігріють вас у холодний жовтень, листопад або новорічні свята.

Зайнятися здоров'ям

Як зустріти осінь
Як зустріти осінь / Фото: Unsplash

Цей пункт актуальний завжди, а тим більше – наприкінці літа. Якщо ви ще не почали закалятися – не пропустіть таку можливість, поки ще зовсім тепло, і організм увійде в холоди більш підготовленим.

Не зробили щеплення – покваптеся, особливо напередодні міжсезоння. Не відвідали якогось доктора – обов'язково пройдіть обстеження і не залишайте свої проблеми на потім.

Дивіться відео, як провести круту літню фотосесію:

Раніше ми розповідали про іменини у вересні-2021: кого і коли вітати з днем ангела.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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