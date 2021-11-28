Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні
Початок наступного тижня буде відносно спокійним та миролюбним . Люди легко йдуть на компроміси та знаходять спільну мову з оточенням.
Наприкінці тижня посилиться прагнення до порядку та стабільності, але з'явиться нав'язливе бажання роздавати поради, навіть коли про це не просять.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Овна
Овни наступного тижня зможуть вирішити питання, що стосуються кар'єрного зростання . І хоча фінансові надходження у вас будуть невеликі, це питання вас зовсім не турбує. У середу краще тримати свою думку при собі і не базікати зайвого у дружній та невимушеній розмові, щоб згодом не пошкодувати.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Тельця
У Тельців продовжується тенденція сприятливого періоду . З фінансами буде все гаразд – вам нема про що турбуватися. Вам набагато важливіше переоцінити своє життя та сімейні стосунки. У понеділок не відмовляйте людям у їхньому проханні. Ви можете задовольнятися малим, бути від цього щасливими і нікому не заздрити.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Близнят
Близнята матимуть неоднозначну семиденку. Постарайтеся, крім роботи, зайнятися ще й домашніми справами – за вами вже скучили. Створіть затишок, у крайньому випадку – переставте меблі. У цьому ви знайдете гармонію. У п'ятницю не варто експериментувати зі своєю зовнішністю – на вас чекає розчарування.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Рака
Найближчого тижня Ракам протипоказано довго перебувати на самоті. У вашу голову лізуть різні дурні думки, а в колективі їх буде легше розвіяти. Вам буде корисне спілкування з людьми . Спільна робота з колегами у четвер принесе правильне вирішення завдання. Чекайте на романтичне знайомство.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Лева
У Левів наступного тижня все буде гаразд на роботі, але вам не варто засуджувати колег – кожен має право на помилку. У вівторок намагайтеся менше спілкуватися з оточуючими, щоб уникнути пліток. Якщо ви не дотримаєте цієї обіцянки або навмисно обдурите, то вихідні пройдуть зовсім не так, як вам хотілося б.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Діви
У п'ятницю на Дів чекають якісь неприємності на роботі – і це єдиний мінус наступного безхмарного тижня. Від вас мало що залежатиме, просто пливіть за течією і спілкуйтеся на приємні або нейтральні теми. Виявіть уважність під час оформлення документів, особливо фінансових.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Терезів
Терезів очікує напружена робота, пов'язана з самокопанням, філософствуваннями, пошуком сенсу життя і наведенням порядків як у домі, так і всередині себе. У вівторок на це піде майже весь день. На роботі все складається цілком сприятливо. Тиждень промайне напрочуд швидко і непомітно.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Скорпіона
У Скорпіона намічається цілком вдала, цікава та насичена подіями семиденка. У середу можливі якісь неприємності з боку рідні, але це не затьмарить вам настрій. Намагайтеся більше спілкуватися та прислухатися до потреб людей. І відповідно – допомагати у міру своїх сил та можливостей.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Стрільця
Стрільців очікує тиждень, який буде однаково насичений як позитивом, так і неприємностями. Але ви самі зможете регулювати справи таким чином, щоб хороших моментів було більше. У четвер більшу частину часу присвятіть роботі – і незабаром ви пожинатимете плоди своїх старань.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Козорога
Козорогам зірки радять запастися терпінням і не витрачати даремно сили та нерви. Ви навряд чи здатні вплинути на перебіг подій, особливо у понеділок. І цей настрій задасть тон всій робочій семиденці. Зате вихідні пройдуть чудово – ви піднімете настрій навіть запеклим песимістам.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Водолія
У Водоліїв не раз виникатиме бажання випустити із себе емоції , причому не позитивні. У четвер постарайтеся вибачити людей, які вас дратують. Інакше неприємності рикошетом зачеплять близьких та коханих вами людей. А вивільнену енергію краще направити на вирішення проблем, що накопичилися.
Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для Риб
Для Риб стартує позитивна та приємна семиденка . Навколо вас з'являться хороші люди, спілкування з якими принесе задоволення та користь, особливо у вихідні. Але й ви теж здатні випромінювати позитив та впевненість, завдяки чому легко вирішаться навіть можливі конфліктні ситуації у стосунках із коханими.
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