Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало следующей недели будет относительно спокойным и миролюбивым . Люди легко идут на компромиссы и находят общий язык с окружающими.

В конце недели усугубится стремление к порядку и стабильности , но появится навязчивое желание раздавать советы, даже когда об этом не просят.

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Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Овны на предстоящей неделе смогут решить вопросы, касающиеся карьерного роста . И хотя финансовые поступления у вас будут невелики, этот вопрос вас совершенно не тревожит. В среду лучше держать свое мнение при себе и не болтать лишнего в дружественной и непринужденной беседе, чтобы впоследствии не пожалеть.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

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У Тельцов продолжается тенденция благоприятного периода . С финансами будет все в порядке – вам не о чем беспокоиться. Вам гораздо важнее переоценить свою жизнь и семейные отношения. В понедельник не отказывайте людям в их просьбе. Вы можете довольствоваться малым, быть от этого полностью счастливыми и никому не завидовать.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

У Близнецов будет неоднозначная семидневка. Постарайтесь помимо работы заняться еще и домашними делами – за вами уже соскучились. Создайте уют, в крайнем случае – переставьте мебель. В этом вы найдете гармонию. В пятницу не стоит экспериментировать со своей внешностью – вас ожидает разочарование.

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Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

В ближайшую неделю Ракам противопоказано долго пребывать в одиночестве. В вашу голову лезут разные глупые мысли, а в коллективе их будет легче развеять. Вам будет полезно общение с людьми . Совместная работа с коллегами в четверг принесет правильное решение задачи. Ждите романтического знакомства.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

У Львов на следующей неделе все будет в порядке на работе, но вам не стоит осуждать коллег – каждый имеет право на ошибку. Во вторник старайтесь меньше общаться с окружающими, чтобы избежать сплетен. Если вы не сдержите данное обещание или намеренно обманете, то выходные пройдут совсем не так, как вам бы хотелось.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

В пятницу Дев поджидают какие-то неприятности на работе – и это единственный минус следующей безоблачной недели. От вас мало что будет зависеть , просто плывите по течению и общайтесь на приятные или нейтральные темы. Проявите внимательность при оформлении документов, особенно финансовых.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Весам предстоит напряженная работа, связанная с самокопанием, философствованиями, поиском смысла жизни и наведением порядков как в доме, так и внутри себя. Во вторник на это уйдет чуть ли не весь день. Зато на работе все складывается вполне благоприятно. Неделя промелькнет на удивление быстро и незаметно.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У Скорпиона намечается вполне удачная, интересная и насыщенная событиями семидневка. В среду возможны какие-то неприятности со стороны родни, но это не омрачит вам настроение. Старайтесь больше общаться и прислушиваться к потребностям людей. И соответственно – помогать по мере своих сил и возможностей.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Стрельцов подстерегает неделя, которая будет в равной степени насыщена как позитивом, так и неприятностями. Но вы сами сможете регулировать дела таким образом, чтобы хороших моментов было побольше. В четверг большую часть времени посвятите работе – и вскоре вы будете пожинать плоды своих стараний.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козерогам звезды советуют запастись терпением и не тратить понапрасну силы и нервы. Вы вряд ли способны повлиять на ход событий, особенно в понедельник. И этот настрой задаст тон всей рабочей семидневке. Зато выходные пройдут отлично – вы поднимете настроение даже отъявленным пессимистам.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев не раз будет возникать желание выпустить из себя эмоции , причем далеко не позитивные. В четверг постарайтесь простить людей, которые вас раздражают. Иначе неприятности рикошетом зацепят близких и любимых вами людей. А высвобожденную энергию лучше направить на решение накопившихся проблем.

Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Для Рыб стартует позитивная и приятная семидневка . Вокруг вас появятся хорошие люди, общение с которыми принесет удовольствие и пользу, особенно на выходных. Но и вы тоже способны излучать позитив и уверенность, благодаря чему легко решатся даже возможные конфликтные ситуации в отношениях с любимыми.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.