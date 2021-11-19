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Місячний календар на тиждень 22-28 листопада 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 листопада, 11:21
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За місячним календарем найважчими та найскладнішими днями наступного тижня будуть понеділок і п'ятниця.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину листопада 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 22-28 листопада 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 22-28 листопада 2021 року

  • 22 листопада, понеділок – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам і обману.

  • 23 листопада, вівторок – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – повня. День духовного зростання і перемоги, вам все під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

  • 24 листопада, середа – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план, виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

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  • 25 листопада, четвер – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – повня. День мудрості і здобуття знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

  • 26 листопада, п'ятниця – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – повня. Тяжкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

  • 27 листопада, субота – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть о 14:28. День мудрості і сили, коли сприятливо займатися новими справами.

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  • 28 листопада, неділя – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть. День розуму і сили, що підходить для оновлення.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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