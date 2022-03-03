Гнів і роздратування: що відчувають українці через військове вторгнення Росії – дослідження

Гнів – ось, що ми відчуваємо / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/skypix_droneshows/

Війна прийшла до нашої оселі. Психопат Путін вирішив захопити нашу країну будь-якою ціною. Він просто не знає, що таке Україна для нас, і як ми готові боротися за неї.

LIFE Сьогодні разом із дослідницькою компанією Gradus Research провели дослідження методом самозаповнення анкет у мобільному додатку, щоб зрозуміти, які емоції відчувають українці через війну з агресором Росією.

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Гнів – ось що відчувають 62% українців через повномасштабне військове вторгнення Росії. Це найпоширеніша емоція, яку зараз переживає населення нашої країни.

Це недивно. Через хвору уяву однієї маленької людини – Путіна, його армія посіпак розриває будинки українців, а нам самим доводиться сидіти у підвалах або тікати з рідних міст.

38% українців відповіли, що переживають напругу, а 26% – роздратування.

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З даних опитування стає зрозумілим, що 35% наших співгромадян відчувають страх. Так, ми боїмося за своїх близьких, батьків, дітей та їхнє майбутнє. Саме страх веде нас до помсти за свою оселю, і свою Україну.

Однакова кількість опитаних (по 12%) переживають почуття паніки та образи.

Також українці відчувають розчарування (17%), оскільки у багатьох із нас є родичі та друзі у Росії. Звичайно, такі дії армії цієї країни та її вождя викликають подив (3%), безсилля (10%) та розбитість (7%).

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Допомагайте країні відстежувати стан суспільства під час посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

Додаток для власників iPhone.

Додаток для користувачів Android.

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