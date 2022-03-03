Гнев и раздражение: что чувствуют украинцы из-за военного вторжения России – исследование

Гнев - вот, что мы чувствуем / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/skypix_droneshows/

Война пришла в наш дом. Психопат Путин решил захватить нашу страну любой ценой. Он просто не знает, что такое Украина для нас, и как мы готовы за нее бороться.

LIFE Сегодня вместе с исследовательской компанией Gradus Research провели исследование методом самозаполнения анкет в мобильном приложении, чтобы понять, какие эмоции испытывают украинцы из-за войны с агрессором Россией.

Реклама

Гнев – вот что чувствуют 62% украинцев из-за полномасштабного военного вторжения России. Это самая распространенная эмоция, которую переживает сейчас население нашей страны.

Это неудивительно. Из-за больного воображения одного маленького человека – Путина, его пособническая армия прихвостней разрывает дома украинцев, а нам самим приходится сидеть в подвалах или бежать из родных городов.

38% украинцев ответили, что переживают напряжение, а 26% раздражение.

Реклама

Из данных опроса становится понятно, что 35% наших сограждан чувствуют страх. Да, мы боимся за своих близких, родителей, детей и их будущее. Именно страх ведет нас к мести за свой дом, и свою Украину.

Одинаковое количество опрошенных (по 12%) переживают чувства паники и обиды.

Также украинцы чувствуют разочарование (17%), так как у многих из нас есть родственники и друзья в России. Конечно, такие действия армии этой страны и ее вождя вызывают удивление (3%), бессилие (10%) и разбитость (7%).

Реклама

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Читайте также:

Украинский бренд вышиванок будет производить бронежилеты. Как вы можете помочь

Инстаграм дня: профиль Бабы Нади, которая рофлит россиян и публикует курьезы о войне