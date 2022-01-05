Головний чоловічий тренд весни 2022 року – прикраса у вигляді пластиру на ніс за 21 тис. грн

Тренди чоловічої моди на весну 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже багато років багато хто обурений тим, що дизайнери та модні бренди ходять по колу, повертаючи в моду давно забуті речі. Так, незабаром ми знову вибиратимемо тонкі брови-ниточки, носитимемо взуття з гострими носами, плюшеві спортивні костюми, мініспідниці та джинси на низькій талії.

Деякі бренди пішли далі і вражають публіку неймовірними рішеннями. Наприклад, Balenciaga випустили крокси на підборах або Adidas, які збираються випускати віртуальний одяг.

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Лондонський бренд Alan Crocetti звернув нашу увагу на колекцію прикрас для чоловіків. У їхньому асортименті можна знайти маски для обличчя, сережки, всілякі кулони. Але, найекстравагантнішою прикрасою стали вироби у вигляді пластиру для носа.

Прикраси для чоловіків весна 2022 / Фото: Инстаграм

Прикраси для чоловіків весна 2022 / Фото: Инстаграм

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Вартість такого аксесуару становить 680 євро (близько 21 тис. грн).

Прикраси для чоловіків весна 2022 / Фото: Инстаграм

Самі ж прикраси виготовлені зі срібла.

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